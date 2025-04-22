光寶科再與日本新創簽MoU 聚焦FPCB技術導入產線

光寶科智能周邊事業部總經理梁翠蘭（左起）與Elephantech執行長清水信哉簽署合作備忘錄。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶（2301）深化綠色製造戰略，與日本新創企業Elephantech再度簽署合作備忘錄（MoU），於世界地球日（4月22日）共同宣誓實現淨零碳排的永續願景。此次延續2023年的首次合作，將「推動低碳軟性印刷電路板（FPCB）技術」導入現有合作工廠，升級產線，注入低碳綠色供應鏈新動能。

光寶科技新創辦公室LITEON+負責人陳宏明表示，從雙方第2度簽署備忘錄來看，象徵光寶科與Elephantech的合作從初期的產品應用轉向設備投資，「透過設備投資，未來我們能更深入地將綠色製造融入產品開發中，持續引領產業建構永續競爭力。」

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光寶科觀察，由於Elephantech靈活、高效的新創模式，加速技術落地的過程，低碳印刷電路板技術僅在半年之內即驗證應用於多層板的可行性。光寶科後續計劃投資Elephantech的低碳印刷電路板製造設備，並導入現有的合作工廠，全面升級生產線。

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