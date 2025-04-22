40家融資租賃公司 金管會3階段納管

金管會第一階段納管對象為4家上市櫃公司旗下所有子公司，共計12家。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕多年來，國內融資租賃公司的亂象層出不窮，金管會宣布啟動三階段修正「金融消費者保護法」。其中，第一階段將中租、裕融、和潤及日盛台駿4大上市集團旗下共12家融資租賃公司，從事以自然人為對象的應收帳款收買及分期付款買賣，公告為金保法適用，將從8月底生效。未來若違反規定，可處30萬元以上至1000萬元罰鍰。

金管會把租賃龍頭業者一一納入管理，對國內整體業界造成重大影響。金管會法律事務處長林志憲表示，目前是採取三階段納管，第一階段對象為四家上市櫃公司旗下所有子公司，共計12家。

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第二階段則是銀行轉投資的13家融資租賃公司，第三階段擴及租賃公會所有會員，共有15家。因此，上述合計共40家公司。

林志憲指出，金保法的重點還包括第一、融資租賃公司從事廣告、業務招攬及營業促銷活動時，對利率及費用的揭露，應以年利率及總費用年百分率為之。

第二、 融資租賃公司提供商品或服務前，應踐行認識金融消費者程序，瞭解金融消費者或欲為保證人的資力、信用、借貸狀況、資金需求原因，以確保所進行業務與金融消費者的還款能力，與所能承擔的風險相符。

第三、 融資租賃公司提供的融資金額，不得逾越交易標的物於申辦業務時的價值。 第四、 融資租賃公司自行或委託外部機構進行催收作業時， 不得有暴力、恐嚇、脅迫、辱罵、騷擾、虛偽、詐欺、造成金融消費者隱私受侵害。

第五、融資租賃公司不得拒絕金融消費者提前清償，如收取提前清償違約金者，違約金的計算及收取方式，應於契約以個別磋商條款與金融消費者個別約定，融資租賃公司並應向其說明重要內容。

此外，針對金融消費評議中心處理融資租賃公司評議案件的收費，每一案件收取爭議處理服務費兩萬元。爭議案件經金融消費者撤回、調處成立，或評議委員會作成全部不利於金融消費者之評議決定者，每一案件收取爭議處理服務費八千元。

林志憲表示，相較於銀行、保險或證券等一般金融機構評議案件，收費標準較低，主要是考量循序漸進，一步一步納管。

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