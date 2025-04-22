兆豐金現金股利開獎 每股擬配現金1.6元 殖利率4.2％

兆豐金今日召開董事會，通過股利分派案。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）向來是存股族最愛，今日召開董事會，通過股利分派案，董事會決議以盈餘配發現金股利1.6元。金融股今日走勢疲弱，兆豐金股價逆勢抗跌，尾盤以平盤價37.7元作收，以今日收盤價計算，現金股息殖利率為4.2%。

兆豐金2024年稅後淨利347.66億元、年增5%，EPS2.35元。上月召開法人說明會時，法人即關注股利如何配發，當時經營團隊回應，需綜合考量子公司業務發展所需資本、財務比率、股利配發穩定性及現金流量等因素，並兼顧股東權益，因目前資本充足，將以配發現金股利為主。

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兆豐金董事會今日決議2024年盈餘分配現金股利，每股配發1.6元，配發率68%，與去年配發的現金股利1.5元、股票股利0.3元相比，少了股票股利現金股利卻略高。

兆豐金今日董事會除了通過股利政策，子公司兆豐證券因原董事任期屆滿，重新選任董事及獨立董事，並推選第十三屆董事長，仍由現任董事長陳佩君擔任，董事會並續聘吳明宗為總經理。

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