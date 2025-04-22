黃仁勳曾親睹發布會 鴻海明釋Model B新計劃

劉揚偉（右起）於2023年鴻海科技日上，當著輝達執行長黃仁勳面前所發表的Model B車款，將在今年為旗下乘用車注入全新出貨動能。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續專注於電動車組裝事業，董事長劉揚偉於2023年集團科技日上，當著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳面前所發表的Model B車款，將在今年為旗下乘用車注入全新出貨動能，鴻海預計將於明日的台北國際車用電子展，由發言人巫俊毅說明相關計劃。

鴻海近日在東京舉辦的 EV 戰略說明會上，透露目前正與三菱（Mitsubishi）合作，預計將於2026上半年在澳洲推出一款全新純電 SUV，雖然並未直接點明合作車款，但外界普遍認為主角就是 Model B 量產版，值得注意的是，Model B 量產版將以納智捷 n⁵ 之名在台灣販售，預計今年第2季正式登場。

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鴻海指出，集團於明日起至週六（26日）舉辦的台北國際車用電子展，將再度向外界釋出旗下Model B、Model C北美版以及Model D，為了以行動支持政府的電動車國產化政策，展示內容還包括車用零組件及國產化電池技術，並首度開辦車友交流會，展覽期間開放產、官、學、民等各界共同討論。

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