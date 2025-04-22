採用台積電2奈米主客戶「陸續浮出」 英特爾入列

台積電正推進下半年量產2奈米製程晶片的計劃，主要客戶動態陸續浮出水面。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電正推進下半年量產2奈米製程晶片的計劃，主要客戶動態陸續浮出水面。外媒報導，在超微（AMD）下訂單後，英特爾也已成為台積電首批2奈米客戶之一，並計劃將這項尖端技術用於其下一代桌上型處理器。

英特爾已經是台積電先進製程的大客戶，它使用N3B、N5P 和N6等不同製程，將其Core Ultra處理器的關鍵計算模組發送給台積電。確切地說，這是英特爾酷睿超極本200V「Lunar Lake」系列筆記型電腦處理器和酷睿超極本200S「Arrow Lake」系列。雖然兩家公司都沒有對最新消息發表評論，但業內傳言稱，他們正在合作開發英特爾即將於明年推出的Nova Lake桌上型電腦處理器，也有傳言稱它可能是Compute Tile。

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台積電在2奈米技術方面的工作正如預期推進。該公司採用第一代奈米晶片電晶體技術來提高性能並降低整個製程的功耗，大客戶已完成矽IP設計並開始驗證步驟。

超微表示，新一代 EPYC「Venice」晶片將是第一款採用台積電2奈米製程的高效能運算處理器。超微在台積電位於亞利桑那州的工廠對其進行驗證，並預計於2026年推出。

此外，有消息稱，蘋果未來的iPhone 18系列將採用相同的台積電2奈米製程製造A20晶片。

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