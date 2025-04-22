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報稅季將至 Bankee聯手電支業者「儲值後再繳」最高回饋750元

2025/04/22 19:53

信用卡繳稅回饋超低，遠銀Bankee聯手電支業者，建議「儲值後再繳」最高回達750元。（業者提供）信用卡繳稅回饋超低，遠銀Bankee聯手電支業者，建議「儲值後再繳」最高回達750元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕報稅季將至，但各大發卡行的繳稅回饋卻年年縮水，今年已降至千分之1，遠東商銀Bankee社群銀行建議，納稅人可善用電支平台提供的繳稅回饋，綁定數位存款帳戶儲值後繳稅，早鳥最高可獲得Bankee與電支機構提供合計750元回饋金，Bankee信用卡刷卡繳稅則可分3期零利率，建議善用靈活繳稅，緩解資金壓力。

遠東商銀Bankee社群銀行提供繳稅季4大資金解方，第1、即日起至今年5月31日前，Bankee全新戶透過專屬連結成功開戶，首次以Bankee數位存款帳戶在iPASS MONEY APP儲值，並完成一筆綜所稅或房屋稅繳納，可獲得Bankee回饋金350元；若於今年4月30日前提早完成上述繳稅任務，再享Bankee早鳥加碼回饋100元，合計達450元。

此外，使用iPASS MONEY APP繳納電費、水費、健保費、學雜費等指定生活費，每月累積每滿1000元，可獲得一張面額50元iPASSMONEY優惠券，活動期間每人最多可領6張，總價值新臺幣300元。電子支付平臺儲值繳稅費，最高回饋新臺幣750元。

第2種方式則是使用信用卡繳稅，Bankee持卡人在繳稅季期間刷卡繳稅滿3000元，可選擇「慢慢付」分期付款服務，首期付款最長可延後至60天，並享有分1期或3期0利率優惠。

遠銀提醒，持卡人若選擇信用卡零利率分期，且手邊還有閒錢，可將資金存進Bankee數位存款帳戶，活存利率1.435%無上限，讓手上閒置資金「不動也能生錢」。

不過，若真的資金調度困難，銀行也有24小時線上申貸的信用貸款可供選擇，遠銀推出「Bankee挑戰型信貸」，首創利息回饋機制，只要在貸款期間準時還款，即可在貸款結清後拿回50%已繳利息，幫助客戶解決當下資金壓力，更有助於未來財務儲蓄，在貸款結清後少了債務、更多了存款。

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