保誠人壽搶進「類全委」保單 4月推出長紅計畫

保誠人壽總經理王慰慈表示，越來越多業者搶進市場，重點是要如何做出差異化。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「分紅保單」已成為國內保險通路的兵家必爭之地！保誠人壽總經理王慰慈今天表示，越來越多壽險業者搶進這塊市場，但重點是要如何做出差異化，我們將以新的通路策略和產品線，包括：多媒體行銷通路、長紅計畫布局全商品等，4月推出「類全委」保單，6月推出高端醫療。

2008年金融海嘯後，分紅保單原本淡出台灣市場，不過，目前除了原本的保誠人壽外，還包括富邦、法巴、安達、凱壽及台壽等，都已經先後開賣分紅保單，使得市場越來越熱絡。

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王慰慈直言，其實，有這麼多公司加入分紅保單市場，代表這是一個好商品，很高興看到商品被肯定；她表示，分紅保單只是眾多保險商品一個項目，不同人生階段的需求都要被滿足，我們就是要站在客戶的需求面。

王慰慈表示，過去市場上主打分紅保單的業者相對有限，但近來業者逐漸增多，而保誠除財務體質穩健外，未來將朝全方位發展，並加入遠距行銷模式，商品部分除分紅保單外，也將以高端醫療險，作為切入高資產客群的主力策略。

她也坦言，展望未來，希望推動長紅計畫，持續朝向最能解決三明治族群需求的保險公司邁進，而不是以商品的角度，去跟市場做區隔。

王慰慈強調，未來會更專注於全商品的提供，擴大客戶的保障層面，預計6月推出「高端醫療險」。新的通路策略將聚焦多媒體行銷團隊，規劃拓增至百人，以保障型商品為主，此外，要擺脫商品單一競爭，做出市場區隔。

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