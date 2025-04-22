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綜所稅繳稅百萬回饋1000元 中信銀推4類優惠可隨選

2025/04/22 19:39

中信銀行今日揭曉今年的中信卡繳稅優惠，提供4類優惠彈性選擇。（業者提供）中信銀行今日揭曉今年的中信卡繳稅優惠，提供4類優惠彈性選擇。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕報稅季將至，中信銀觀察近幾年綜所稅繳納，超過8成的中信卡持卡人刷卡繳稅，今年持續推出指定信用卡及簽帳金融卡繳稅彈性回饋，喜愛現金或點數回饋的持卡人，刷中信商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡及LINE Pay簽帳金融卡，不限稅額均0.1%回饋無上限，和泰聯名卡回饋率提高至0.2%無上限。

不過，如果持卡人偏好累積里程，且屬於高稅額納稅人，以中華航空聯名卡繳稅，回饋率最高更可高達1.7%；若持卡人偏好分期，也有最高6期零利率可選擇。

中信銀行今日揭曉今年的中信卡繳稅優惠，自5月1日至6月30日持中信商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡及LINE Pay簽帳金融卡、和泰聯名卡繳納綜所稅，分別可享0.1%現金回饋、0.1% LINE POINTS回饋或0.2%和泰Points回饋；若持中華航空聯名卡繳稅，可享有華航哩程回饋，每新臺幣300元回饋1哩，依不同稅額級距加碼回饋率最高可達1.7%。

中信銀舉例，單筆稅額滿新臺幣100萬元，刷上述指定卡別繳稅，分別可獲得1000元刷卡金、1000點LINE POINTS，或2000點和泰Points回饋。

若偏好航空哩程回饋，可選擇中華航空聯名卡繳稅快速累積哩程，每新臺幣300元回饋1哩。任一中信卡及簽帳金融卡繳稅單筆稅額達1000萬元至1999萬元，加碼華航哩程6萬哩，單筆稅額滿新臺幣2000萬元，則回饋華航哩程16萬哩。

中信銀以中華航空聯名卡繳稅、稅額滿300萬元回饋1萬哩為例，可兌換價值約1.3萬元的香港單程經濟艙1張，換算回饋率0.43%；若稅額滿2000萬元回饋6.6萬哩、再加碼16萬哩，總計達22.6萬哩，可兌換1張長程線商務艙來回機票及1張亞洲線商務艙來回機票，總價值約34萬元，換算回饋率最高達1.7%。

針對有分期需求的持卡人，中信銀行也提供不限卡別繳稅可享3期、6期分期0利率或搭配12期利率3.88%或24期利率6.88%分期利率優惠，今年8月31日前皆可設定，讓持卡人可自由選擇。

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