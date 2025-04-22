鴻海集團強化佈局 15億完全處分中國恒驅電機

工業富聯於2021年9月2日收購恒驅電機63%股權，今日全數售出。（工業富聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2327）持續強化集團的全球事業佈局，子公司工業富聯為實現投資利益，旗下裕展精密今天以人民幣3億5149.8萬元（約新台幣15億6170.6萬元）的交易價格，完全處分2021年收購的中國深圳恒驅電機63%股權。

中國深圳恒驅電機成立於2012年，屬於當地官方認定的「國家級高新技術企業」，專注於高效節能、智能控制的無刷直流電機、永磁同步電機、驅動控制器的訂製與開發工作，當時聲稱在汽車零組件、通訊器材、醫療設備等產業具備領先的技術優勢。工業富聯於2021年9月2日攜手該公司簽訂協議，收購其63%股權，總交易金額約人民幣3.78億元（約新台幣16.84億元）。

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工業富聯當時將成長潛力較強的新能源車產業列為優先佈局的重要項目之一，因此定調收購恒驅電機股權與公司的光機電整合（CMM）營運模式理念相符，能夠在網絡通訊類產品等領域，逐步實現相關技術及產品的研發、製造到導入市場，形成垂直整合生態，打造自主可控的完整產業鏈，涵蓋更多高毛利產品。

恒驅電機當時也看好雙方在整合平台資源、資金實力、技術共享的多重條件之下，可望全力投入各類微特電機領域的創新研發。不料近年產業生態驟變，全球車用市場在地緣政治局勢演變之下陷入困局，鴻海集團此次被認為是「快刀斬亂麻」處分恒驅電機股權，儘管售出的交易金額低於收購價，但實現的利益金額仍有人民幣2238萬元（約新台幣9975萬元）。

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