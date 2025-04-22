對中狠招未完！習近平國師警告：川普還有2張王牌沒出

習近平國師、中國人民大學學者金燦榮日前發文稱，川普還有2張王牌沒出。（資料照，法新社）

〔財經新聞／綜合報導〕美國總統川普向中國發動關稅戰，兩國之爭愈演愈烈，習近平國師、中國人民大學學者金燦榮日前發文稱，川普還有2張王牌沒出，中國要做好迎戰準備，其中包括把中國概念股逐出美國資本市場，以及對中國在美國的資產徵稅。

據港媒《香港01》報導，該文章稱，川普如今鐵了心要打關稅戰，短期內不會草草收場。一方面美國債務負擔沉重，拜登執政時期政府開支巨大，財政底子近乎被掏空，這也難怪川普恨拜登。在這種情況下，川普試圖開源節流，開源方面期望通過關稅收取數千億美元，節流方面則依靠「政府效率部」削減部分開支。

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此外，川普還希望推動製造業回流美國，在戰略層面妄圖孤立並擊敗中國。綜合這些動機來看，川普打關稅戰雖在國內外遭遇許多阻力，但他仍會堅持推進，接下來大機率還會不斷加碼。

文章稱，美方接下來還可能對中國採取多種行動。一是將徵稅範圍拓展至更多領域；二是把中國概念股逐出美國資本市場；三是對包括中國在內的部分國家在美資產徵稅，直接沒收資產的舉動過於激進，徵稅則相對更具操作性；四是進一步限制美資企業對中投資。

其中，第二點和第三點對中國的衝擊相對大一些。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近期接受媒體採訪時稱，不排除中國概念股在美國退市的可能性，這可不是開玩笑的。

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