響應世界地球日 聯邦銀擴大永續能源轉型

積極響應世界地球日，聯邦銀宣布擴大永續能源轉型。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕今天是世界地球日，聯邦銀行以行動響應，訂定3階段減碳目標，宣誓擴大投入永續能源，今年採購綠電將達245萬度，較去年增加7.5倍，並投資及增設太陽能發電廠，提升綠電自發自用比例，加速邁向綠能營運，為2050淨零碳排目標奠定基礎。

聯邦銀指出，今年世界地球日主題為「我們的能源，我們的星球」（Our Power, Our Planet），聚焦倡導全球加入推動太陽能、風力、地熱、水能及潮汐能等永續能源轉型的行動，聯邦銀行則以擴大投入永續能源響應。

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聯邦銀行已訂定明確的三階段減碳目標，短期每年減碳6%、中期於2030年減碳42%、長期目標於2050年實現淨零碳排，今年更進一步擴大永續能源轉型，預計今年增加使用再生能源比例16.5%，逐年增加力拚2030年達60%，最終目標為2050年達到RE100（100%再生能源）。

不僅積極採購綠電，聯邦銀行自有行舍大樓也多處設置電動車充電樁與太陽能發電廠，並採用綠建築與智慧建築設計，同時擴大綠色採購政策，如全面採用再生紙、提高再生原物料的使用比例，並訂定內部碳定價，全方位實踐低碳營運。

在內部節能減碳的同時，聯邦銀行也積極推動永續教育。今年4月推出第25屆兒童繪圖比賽首度納入環保主題，鼓勵孩子以創意畫筆表達對地球生態環境的關心。自即日起至2025年4月29日，凡親至聯邦銀行任一分行繳交作品者，還可獲得「環保餐具組」或「花草種子包」，不僅實踐減塑理念，也鼓勵孩子從小透過種植參與減碳生活，推動全民環保意識向下扎根。

此外，聯邦銀行也積極攜手ESG夥伴一卡通公司及萊爾富打造「綠活生態圈」，持續以信用卡服務引導綠色消費，包括推出「一卡通綠點2倍贈」、「iPASS MONEY APP綁定聯邦信用卡享8%綠點回饋」活動，今年更升級推出「萊爾富刷聯邦卡購買指定綠色商品，一卡通綠點10倍送」，讓永續消費真正融入日常生活，攜手打造低碳城市。

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