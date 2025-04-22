美廠包袱重！連台積電都遇阻力 沒訂單的三星虧損更慘

三星位於美國亞利桑那州的子公司過去4年累計虧損達台幣394.52億元，台積電去年美國廠虧損142.98億元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，三星電子位於美國亞利桑那州的子公司過去4年累計虧損1.7248兆韓元（台幣394.52億元），加深了正在德州泰勒市建設代工工廠的三星電子的擔憂。連台積電在海外廠都傳出虧損，且三星晶圓代工部門至今尚未獲得大客戶，從生產設備引進的那一刻起，虧損幾乎是必然的。

三星在韓國國內事業每季都會遭遇接連的虧損，意味著三星在成本相對較高的美國晶圓代工領域，恐怕將面臨更不利的處境。

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據業內人士22日透露，三星電子位於美國德州泰勒市的工廠建設進度目前已完成99.6%，有效完工。通常情況下，設備現在已經運進來了。但據報導，三星電子客戶下訂單猶豫不決。

儘管三星堅持泰勒工廠的營運將於2026年按計劃開始，但三星內部和外部的展望都表明，根據市場狀況和訂單狀況，營收可能會下降。

引進半導體設備的過程預計也將面臨挑戰。美國政府先前已宣布對半導體徵收至少25%的關稅，鑑於這些產品對國家安全的重要性，他們似乎不會與其他國家進行談判。因此，半導體設備被徵收25%以上關稅的可能性較大。

熟悉三星電子的一位相關人士表示，通常情況下，工廠建成後3至6個月內就會引進設備，但考慮到三星電子一直推遲設備投資，因此在設備進口時面臨高額關稅的可能性很大。

派遣有限的人員到美國也很困難，這意味著招聘人力資源需要花費大量費用。此外，ASML的極紫外線（EUV）設備單價高達5000億韓元，關稅高達數億韓元。

同時，三星電子代工部門預計2023年的營業虧損將達到約2兆韓元，而去年的營業虧損則高達4兆韓元，是前一年的兩倍。分析師預計該部門今年將繼續面臨約3兆韓元的虧損。

若從競爭對手台積電的情況來看，海外工廠的獲利能力可能會嚴重阻礙長期前景。台積電美國工廠已全面投入運營，但獲利能力持續惡化。這是因為與台灣相比，美國的勞動成本較高，而且設備需要大量額外投資。

台積電去年不僅在美國廠虧損142.98億元，其日本熊本工廠也虧損。台積電日本子公司JASM的虧損已達43.8億新台幣，創歷史新高。熊本工廠自去年年底以來一直在生產12奈米或更先進的通用半導體。據報導，台積電位於歐洲的德國德勒斯登工廠也虧損5億新台幣。

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