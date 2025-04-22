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川普推美國製造可能拉高我國海外生產比？ 經濟部釋疑

2025/04/22 18:24

川普1.0啟動美中貿易戰，促使台商回流生產。（路透）川普1.0啟動美中貿易戰，促使台商回流生產。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國本土製造政策下，是否可預期未來我國海外生產比攀升的趨勢？經濟部官員表示，廠商生產往美國遷移是一個趨勢，但這也牽涉到供應鏈重組，會不會有更多廠商遷往台灣仍是未定之數，仍待情勢明朗後判斷。

3月外銷訂單海外生產比較上月增加0.1個百分點，微幅升至45.5%，但較去年減少1.2個百分點；第一季海外生產比45.3%，較去年第一季減少2.3個百分點。

觀察近10年來海外生產比，從2017年53.5%升到2020年54%，再逐年下降至去年48.6%，主因是伺服器等資訊通信產品回流台灣生產所致。

美國總統川普1.0啟動美中貿易戰，促使高階伺服器等資通信產品從中國回流台灣生產，我國海外生產比逐年下降，川普2.0更強勢要將製造業拉回美國本土。

談及川普的美國製造政策與關稅手段，經濟部統計處處長黃于玲指出，川普針對各國實施廣泛性的關稅，目前進入90天豁免緩衝期，各國也展開與美國的協商，後續廠商的全球佈局仍因營業利潤與客戶需求來決定，佈局策略也受到貨品所在生產地的稅率所影響，並評估在哪裡生產成本相對較低，也許之後也可能會往美國。

黃于玲坦言，「往美國遷移這部分也是一個趨勢所在」，牽涉到全球供應鏈重組，但會不會也有更多廠商遷往台灣，仍是未定之數，基本上仍待關稅政策明朗穩定後再來判斷。

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