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白沙屯媽祖將起轎 臺鹽首推粉紅超跑海洋鹼性離子水

2025/04/22 18:21

宗教界年度盛事白沙屯拱天宮媽祖5月1日將起轎，臺鹽（1737）今年首度推出限量版粉紅超跑海洋鹼性離子水，透過在地生產的好水為香燈腳增添續航力，也希望藉由優質宗教文化凝聚美好的磁吸效應。（臺鹽提供）宗教界年度盛事白沙屯拱天宮媽祖5月1日將起轎，臺鹽（1737）今年首度推出限量版粉紅超跑海洋鹼性離子水，透過在地生產的好水為香燈腳增添續航力，也希望藉由優質宗教文化凝聚美好的磁吸效應。（臺鹽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕宗教界年度盛事白沙屯拱天宮媽祖5月1日將起轎，臺鹽（1737）今年首度推出限量版粉紅超跑海洋鹼性離子水，透過在地生產的好水為香燈腳增添續航力，也希望藉由優質宗教文化凝聚美好的磁吸效應。

限量的粉紅超跑聯名海洋鹼離子水採用rPET環保材質，呈現透明視覺效果，迥異於傳統台塩海洋鹼性離子水綠色瓶身，粉紅超跑限量瓶，瓶身印有Q版白沙屯媽、粉紅超跑鑾轎與轎班代表字「勇」，搭配紅色瓶蓋，白沙屯媽意象十足。

白沙屯媽祖進香活動今年有逾30萬信眾報名，再破新高，臺鹽公司董事長丁彥哲表示，臺鹽通霄精鹽廠是國內製鹽、水重地，臺鹽通霄廠與拱天宮比鄰而居，協助推廣優質宗教文化不遺餘力。

臺鹽通霄精鹽廠長劉鴻泉今天代表臺鹽公司捐贈活動用水共襄盛舉，這是臺鹽公司連續10年支持拱天宮粉紅超跑盛事。

臺鹽通霄觀光園區鄰近白沙屯拱天宮與白沙屯車站，每年白沙屯媽進香期間，均吸引無數香客步行或騎乘YouBike代步順遊。

園區內全台獨具的海洋溫泉泡腳溪，即是善用製鹽過程中的餘溫排放水，打造天然野溪泡腳區，可舒緩長途跋涉疲勞，臺鹽也配合活動調整園區服務時間，免費提供溫泉泡腳溪供香客們歇腿。

臺鹽通霄精鹽廠同時提供環境教育認證預約課程，旅客可深入產地了解從海水到精鹽的現代化製鹽技術，以低碳旅遊配套服務，盼能推廣通霄在地宗教文化帶動旅遊風潮。

海洋鹼性離子水全系列商品刻正舉辦抽獎活動，5月15日前凡購買任1瓶台塩海洋鹼性離子水，憑發票或序號登錄活動網站參加抽獎，ROG電競筆電、手機、PS5 Pro及1年份台塩海洋鹼性離子水等超過7萬5000份獎項。

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