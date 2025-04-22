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防中國啤酒混淆產地 明年起最高罰鍰50萬

2025/04/22 18:03

財政部今發布解釋令，進口酒混淆原產地，最高可罰50萬元。（記者鄭琪芳攝）財政部今發布解釋令，進口酒混淆原產地，最高可罰50萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中國啤酒低價傾銷台灣，且常有使用台灣名產或外國品牌等情事，讓民眾誤以為是台灣製造或外國啤酒。財政部今發布解釋令，酒的容器與包裝標示文字，可使人誤信產自原產地以外的國家；或進口酒的廣告或促銷內容，有非屬原產地地名的相關文字、圖形、記號、圖片，使人對原產地有所混淆，最高可處50萬元罰鍰。

財政部國庫署官員表示，考量目前已經輸入的進口酒，可能需要一些時間更改包裝或調整廣告內容等，因此給予進口業者緩衝期，上述規定自明年1月1日起實施。

財政部今核釋，「菸酒管理法」第32條第5項規定「使人誤信之情事」，包含酒之容器與其外包裝標示文字，可使人誤信係產自原產地以外的國家或地區。進口酒的容器或其外包裝標示非屬原產地的地名，其字體大於依規定標示的原產地，且與商標、品牌無涉者，屬「使人誤信之情事」，應依規定論處，即處3萬元以上、50萬元以下罰鍰，並通知其限期回收改正，改正前不得繼續販售；屆期不遵行者，按次處罰，並沒入違規的菸酒。

另，「菸酒管理法」第37條第4款規定「易生誤解之內容」，包含酒之廣告或促銷揭示的內容，可使人誤信係產自原產地以外的國家或地區。進口酒的廣告或促銷內容，有非屬原產地地名的相關文字、圖形、記號、圖片，使人對原產地有所混淆，而未於同一頁面或畫面以同等篇幅補充說明其原產地者，屬「易生誤解之內容」，可處3萬元以上、50萬元以下罰鍰，並通知限期改正，屆期未改正者，按次處罰。

《飲酒過量有礙身體健康》

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