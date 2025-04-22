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3月外銷訂單年增12.5％ 首季接單額寫史上次高

2025/04/22 17:58

經濟部今公布3月外銷訂單表現。（統計處提供）經濟部今公布3月外銷訂單表現。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（22日）公布3月及今年第1季外銷訂單統計，3月訂單金額530.4億美元，月增7.3%，年增12.5%；第一季訂單金額1494.7億美元，寫史上次高，年增12.1％。

統計處長黃于玲說明，3月外銷訂單還是在於人工智慧（AI）、高效能運算與雲端產業需求熱絡帶動訂單成長，但傳統貨品因需求偏弱，加上部分產品受到海外同業低價搶市，客戶下單保守觀望。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用需求殷切，帶動電子及資訊通信產品接單成長，3月接單分別年增21.8%、11.4%；光學器材因半導體產業用光學檢測及量測設備訂單續增，加上面板及光學鏡頭接單成長，致3月接單年增10.4%。

傳統貨品方面，因自動化設備及部分工具機訂單成長，機械3月接單年增2.3%；化學品、塑橡膠製品則因海外同業低價競爭，加上客戶採購保守觀望，致接單減少，分別年減8.7%、6.1%，基本金屬則因鋼鐵市場需求仍弱，年減3.8%。

統計處預估，4月接單金額500億至520億美元，年增6.2%至10.4%。展望未來，國際政經情勢及地緣政治風險等不確定性加大，恐干擾全球經濟成長動能。

談及川普關稅變數是否反映在廠商接單狀況上，例如有出現轉單或急單？黃于玲說明，少數廠商反映客戶因關稅因素有提前拉貨的狀況，也有廠商指出本身產品本就沒有銷往美國，未受到影響，另同時少數廠商反映客戶仍在觀望，下單也相對保守。

黃于玲總結，整體而言，美國關稅政策影響廠商接單情況，整體上有增有減，其實廠商也難以估計。

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