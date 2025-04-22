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永立榮生醫三大領域 未來五年進入高成長期

2025/04/22 17:40

永立榮生醫董事長簡奉任。（資料照）永立榮生醫董事長簡奉任。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃專注於開發羊水幹細胞再生醫療與醫美產品的永立榮生醫（6973）今（22）日舉行法說會，會中宣布事業版圖將擴大至牙科等領域，並進軍全球經濟成長最快的東南亞市場。

永立榮指出，未來三大營運亮點包括：（一）異體幹細胞新藥UA002將進入臨床二期；（二）旗下小鹿羊水系列產品，將於下半年起透過克麗緹娜，在中國、台灣等近5000家據點銷售；（三）開拓多項鹿茸外泌體產品應用，尤其是牙科應用部分，進軍馬來西亞。

永立榮表示，旗下針對「口服藥無效之勃起功能障礙（ED）」的異體幹細胞新藥UA002，已通過安全審查，即將進入臨床二期（Ph2a）。公司已網羅多位國際男性性醫學領域的專家，對UA002具有濃厚興趣，將進行臨床合作，並展開授權談判與相關機構的合作。

其次，永立榮旗下羊水幹細胞外泌體保養品，合作夥伴克麗緹娜繼去年2024年1月在台灣正式發表後，將在今年5月9日，於中國武漢舉辦盛大新品發表會，並陸續於中國與台灣近5千家實體店鋪貨銷售，從今（2025）年下半年起可望開始陸續挹注永立榮營收，帶來貢獻。

而為掌握快速成長的東南亞與清真市場商機，永立榮已於馬來西亞砂拉越生物多樣性中心設置細胞培養實驗室，且將在當地申請清真認證，再由馬來西亞拓展業務至其他東南亞國家，並進入阿拉伯等富裕的穆斯林國家。從今年下半年起，華丰生醫將與永立榮合作，率先在馬來西亞推出鹿茸外泌體產品，打開成長快速東南亞市場的通路，並取得通往穆斯林市場的門票。、

永立榮董事長簡奉任表示：「未來5年將是永立榮成長爆發期，除了業績的顯著成長，無論是生醫或醫美營養保健品也會持續推陳出新，我們的合作夥伴與通路，乃至海外版圖拓展也將不斷擴充。透過我們的羊水幹細胞，以及羊水幹細胞與鹿茸外泌體技術平台，持續深化專利優勢，建立競爭護城河，實現公司的智慧財產（IP）價值，為公司與股東創造投資效益。」

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