房貸利率飆16年新高 5大銀行Q1新增房貸大減307億元

中央銀行今日公布3月5大銀行新增房貸利率飆高至2.264%、創下2009年1月1日以來逾16年新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布3月5大銀行新增房貸利率飆高至2.264%、創下2009年1月1日以來逾16年新高，在房貸利率持續走高，央行與各部會打炒房措施持續下，今年第一季5大銀行新增房貸金額2075.5億元，較去年同期大減307億元，房市明顯降溫。

央行每個月公布台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等5大銀行新承作房貸金額與利率向來被視為房市風向球。

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根據央行統計，3月5大銀行新增房貸金額為820.09億元，月增210.67億元。央行官員表示，主要反映3月六都買賣移轉棟數回升至1萬8211棟，月增16.8%。但是若與去年同期相比，第一季新增房貸2075.5億元，年減307億元，六都買賣移轉棟數年減23.62%，都還是在下降趨勢中。

其中，5大銀行3月新承做新青安貸款有316億元，佔比略為下滑至38.58%。

在房貸利率上，3月5大銀行新增房貸利率2.264%，月增0.019個百分點，已連續9個月走高。

央行官員指出，主要是央行與金管會、財政部在政府「健全房市方案」的政策導引，以及銀行自身加強風險控管，調整房貸利率所致。

美國總統川普對等關稅宣布後，全球金融市場都受到不少影響，是否會間接影響到房市？官員表示，以3月數字來看影響尚不明顯，還需要一段時間觀察。

央行去年祭出第七波房市信用管制，被譽為史上最重打炒房，迄今在房市已收到3成效，包含市場投機行為降溫，反映在房市成交量減少、房價漲勢縮小、民眾對於房價上漲預期下降。另外，不動產貸款集中度也在慢慢往下走，信用資源也多放在無自用住宅貸款。

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