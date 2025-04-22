彭博揭川普真正的交易 是「賣掉美國」

彭博報導，川普真正的交易是「賣掉美國」。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普第二任期已過兩個月，美國近一個世紀以來建立的金融霸權支柱顯得不穩。彭博報導，川普真正的交易是「賣掉美國」。不久前，投資者還在期待所謂的「川普交易」，本質上是在強化美國例外論，但現在它看起來更像是一筆拋售美國股票的交易。

川普近日再次對聯準會發動猛烈攻擊，包括迄今為止最明確的解僱聯準會主席鮑爾的威脅，這只會加劇川普對幾乎所有人宣戰所帶來的衝擊。

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川普作為迫使市場重新評估美國經濟主導地位的基礎資產。美元和美國國債，作為經濟困難時期的傳統避風港，突然變得不再那麼有吸引力。

世界各地的政府都和基金經理人處於同樣的擔憂，幾十年來，華府一直是世界秩序的極點，而現在，它成了動盪的中心。

令擔憂雪上加霜的是，川普現在正升級對聯準會的口水戰，要求立即降息。律師懷疑他是否有權解僱鮑爾。但投資者對聯準會獨立性的信心，以及對法治的更廣泛信任都可能已經受到損害。

巴克萊策略師在周一下調美元預測的報告中寫道：儘管我們仍將聯準會主席的離任視為低機率事件，但聯準會獨立性降低的現實前景，將引發不容忽視的美元風險。

美國長期以來都依賴消費主導型經濟的誘惑，以及美元作為全球金融和貿易的支柱，並享受著被廣泛視為的好處。

美國依靠資本流入來彌補其財政和貿易赤字。4月2日，川普走進白宮玫瑰園，手裡揮舞著一張圖表，上面顯示了他計劃對從友好鄰國到主要超級大國競爭對手中國徵收的關稅，但資金非但沒有流入美國，反而似乎立即流出了美國。

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