碩禾宣布收購美國模組設備，6月啟動加州模組產線。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能導電漿廠碩禾（3691）今日宣布收購美國模組生產設備，並規劃今年6月於加州正式啟動生產，建立碩禾於美國的首座太陽能模組製造基地，碩禾指出，基地初期產能規劃為550MW，預計兩年內擴充至 2GW，為碩禾邁向全球化製造的重要里程碑。

碩禾表示，此舉意味著正式從太陽能材料供應鏈延伸至下游模組製造，將導入台灣生產技術與品質標準，打造結合「導電漿＋模組」的整合供應體系，提供符合美國市場規格與IRA補助條件的高效太陽能產品；同時也因應高關稅與能源主權政策，提前卡位美國市場。

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碩禾解釋，美國商務部宣布對來自東南亞四國（馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨）的太陽能模組課徵高達3521% 的反傾銷與反補貼稅，明確打擊中國企業透過第三地規避關稅的行為，此外，美國總統川普也公開支持對中國製模組課徵145%關稅，全面提升非美生產產品的進口門檻。

有鑒於此，碩禾認為，選擇加州設廠不僅能有效避開潛在貿易障礙與關稅壓 力，也有助於產品符合「美國製造」條件，進入聯邦與企業大案場採購名單，實現當地化銷售與即時服務。

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