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納智捷首度發表電動車大數據 車主保修與燃油費用平均年省6萬元

2025/04/22 17:16

國產首部純電休旅車LUXGEN n7上市週年，今天首度發表了台灣最大規模的電動車真實使用數據。（納智捷提供）國產首部純電休旅車LUXGEN n7上市週年，今天首度發表了台灣最大規模的電動車真實使用數據。（納智捷提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕國產首部純電休旅車LUXGEN n7上市週年，今天首度發表了台灣最大規模的電動車真實使用數據，過去1年車主平均每週快充1次、68％的充電行為發生在平日，整體車主的保修與燃油費用平均年省約6萬元。

納智捷（LUXGEN）累積超過1年的 n⁷全體車主的雲端大數據，發表了台灣史上最大規模的電動車真實使用數據，告訴還在觀望中的車主，充電生活究竟是怎麼樣的節奏。

內容包含：你擔心家中無法安裝家用充電樁就不適合電動車嗎？根據納智捷的大數據，有超過60% 的n⁷車主沒有安裝家用充電樁，過去一年n⁷車主平均每週快充1次，且有68%的充電行為發生在平日，無須擔心假日充電要排隊。

納智捷也指出，台灣第一輛國產純電休旅車LUXGEN n⁷，啟航純電之旅的這一年裡，車主們用一趟趟純電旅程減碳，為地球留下累計超過1億公里的綠色足跡、減少1萬公噸碳排，相當於37座大安森林公園一年的碳吸收量。

今年，LUXGEN呼應2025年世界地球日「Our Power, Our Planet」主題，特別推出「On⁷e of Taiwan」活動，不論是n⁷車主或是一般消費者，即日起至5月31日至LUXGEN官網可一同參與這場限時活動。

包含4大主軸：n⁷車主專屬「年度貢獻影片」、LuxShop線上商城限時活動、業界首創「《電池Care+》延保計劃」供消費者選擇，保固最長可達10年，讓車主長久用車不怕電池健康度下降，使用更安心、維修成本更可控。

以及全民響應「分享即享回饋與抽獎」，讓不是n⁷車主的民眾田中人也可以透過「E智算」了解換購n⁷可以省多少錢，只要將試算成果一鍵分享，即可獲得限量100台「n⁷ 1:43合金模型車」的抽獎機會。

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