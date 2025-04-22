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ASML與三星合建工廠生變 6塊土地恐被賣光

2025/04/22 17:08

三星與荷蘭晶片設備商艾斯摩爾（ASML）合作在南韓建立半導體研究工廠的計畫傳出生變。（示意圖，彭博）三星與荷蘭晶片設備商艾斯摩爾（ASML）合作在南韓建立半導體研究工廠的計畫傳出生變。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星與荷蘭晶片設備商艾斯摩爾（ASML）合作在南韓建立半導體研究工廠的計畫傳出生變，兩家公司於2023年12月宣布達成一項價值7.55億美元的協議，ASML似乎已經改變該專案的計劃。

兩家公司原計劃在韓國華城市建立一個聯合晶片研究中心。交易宣布後，ASML收購了六塊約1萬9000平方公尺的土地來建造該工廠。

韓國最新報導顯示，ASML已經出售了其中兩塊地塊，並且正在出售另外兩塊地塊。剩下的兩塊土地不足以建造一個研究中心，所以它們也可能會被出售。

這引發人們的猜測：ASML和三星之間的交易可能已經失​​敗。然而，兩家公司都重申對該項目的支持，只是他們的做法略有不同。

他們正在尋找更有效、更快速地發展研究中心的方法。韓國媒體報導引述一位業內人士的話稱，在三星現有工廠內建立研發中心的討論也在進行中。

也許這種合作的性質已經發生變化，或者ASML不想在項目中擁有合作夥伴關係，而是寧願協助三星獨立建立工廠。無論如何，這都將使問題進一步拖延。建立這種技術先進的設施需要時間，因此可能還需要幾年時間才能看到具體成果。

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