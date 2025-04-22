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迎畢業季 華航今年首波招募航空客貨新血近百名

2025/04/22 16:54

華航招募百名人才。（華航提供）華航招募百名人才。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕因應新機陸續到位，中華航空今日宣布展開首波聯合人力招募計畫。華航指出，全球旅運市場持續熱絡，華航穩健擴充機隊運能，因應新機陸續到位，將對外徵才，今年首波招募對象包括有飛航組員簽派員、客服人員、貨運營運人員等。據指出，此次招募人數將近100名，且以貨運營業員最多。

華航配合新機引進及拓展航網版圖需求，積極延攬包含飛航組員簽派員、客服人員、貨運營運及工程專案副工程師等人才，持續培育新血，並全年度開放機師招募報名。此波新血招募自明（23）日起開放報名，錄取者將自 8 月中旬陸續報到，展開專業職能及通識訓練。

華航說，此次招募「飛航組員簽派員」將負責飛航組員報到、報離、入出境通關資料作業，協調空地勤任務處理等。「客服人員」經訂位、票務及會員服務等多元技能訓練，將培養具備全方位專業能力的航空營運人才。華航擁有最高效完整的運輸體系，「貨運營運人員」將負責規劃及管理客貨機營運作業，成為串聯世界與產業的重要推手。

華航進一步指出，也因新機陸續到位，全年度開放機師招募報名，通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由公司送往海外進行飛行訓練，完訓後返台再安排民航相關訓練，符合各項考核標準即以副機師任用，同時歡迎具有飛行經驗的機師報考。

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