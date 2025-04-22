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「金」光閃閃 期元大S&P黃金正2 今年以來報酬率超過67％

2025/04/22 16:51

「金」光閃閃，期元大S&P黃金正2（00708L）今年以來報酬率超過67%。（擷取自奇摩股市）「金」光閃閃，期元大S&P黃金正2（00708L）今年以來報酬率超過67%。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕全球股、債因川普關稅戰而大幅震盪，黃金在多重利多因素下一路狂飆，高盛更表示年底黃金目標價上看3700美元，極端情境更預測4500美元，而黃金ETF報酬率也金光閃閃，元大S&P黃金（00635U）今年以來報酬率超過三成，期元大S&P黃金正2（00708L）更高達67.23%。

統計今年以來至今（22）日為止，元大S&P黃金、期元大S&P黃金正2再創新高，今年以來分別上漲30.43%、67.23%，分別位居全市場原型ETF與正2漲幅第一，股價表現上更分別創18次、19次新高紀錄；同時，元大S&P黃金ETF今日淨申購16億元，除創下歷史單日新高紀錄，規模也同步創下新高。

法人分析，黃金在全球金融市場動盪之際，被視為最佳避險資產，價格走勢通常與其他投資資產低度相關，且根據統計，全球黃金ETF持有黃金倉量創下近一年半新高，反映黃金在投資人心中的持有價值與避險功能；不過，由於目前市場訊息雜亂，面對未來變數頗多，提醒投資人投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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