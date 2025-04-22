3月失業率略升至3.35％ 對等關稅是一大變數

主計總處公布3月失業率3.35％、續創25年同月最低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布3月失業率3.35％、續創25年同月最低，但較2月上升0.01個百分點，主要是年後轉職潮持續；經季節調整後，3月失業率為3.36％、上升0.01個百分點。主計總處表示，目前勞動市場穩定，美國對等關稅4月2日宣布，3月就業情況尚未受影響，若未受到對等關稅影響，4月失業率應會下降，但對等關稅是一大變數。

根據調查，3月就業人數為1161萬人，月減6千人、年增2.9萬人；1-3月就業人數平均1161.5萬人、年增3.5萬人。3月失業人數則為40.3萬人，月增1千人，其中對原有工作不滿意而失業者增加3千人，初次尋職失業者則減少2千人。

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按年齡層觀察，3月15至19歲失業率8.32％、20至24歲11.35％，多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.73％，30至34歲為3.43％。

至於勞動力低度運用指標，3月4週失業人數為41萬人、月增2千人；工時不足就業人數為11.3萬人、月減5千人；潛在勞動力人數為13.1萬人、月減3千人。

媒體關切對等關稅對勞動市場的影響，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，目前不確定性非常高，若對等關稅實施，對勞動市場造成衝擊，先出現變化的是加班工時，接著正常工時也會受影響，可能減班休息人數會增加，工時不足就業者及四週失業者將會增加。

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