沛星斬獲泡泡瑪特專案 AI導入玩具市場行銷

沛星耕耘AI解決方案有成，斬獲泡泡瑪特合作專案。（歐新社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）技術整合商沛星互動科技（Appier，TSE：4180）耕耘AI解決方案有成，斬獲泡泡瑪特（POP MART）合作專案，透過協助客戶佈局線上與線下行銷策略，同時進行智慧轉型，擴大沛星在玩具市場的影響力。

沛星觀察，潮流品牌的商業模式成敗關鍵在於商品管理，特別是近年興起收藏品熱潮，以及各種設計師品牌的玩具，皆推動玩具市場顯著成長。從研調機構據Statista的預估報告可知，全球玩具與遊戲市場於2023 年的市值規模為1260億美元（約新台幣4.09兆元），預計將在2029年成長至1359億美元（約新台幣4.41兆元，展現持續增長的需求動能。

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沛星指出，此次給予專案合作機會的客戶泡泡瑪特致力於將藝術收藏與潮流元素融合，藉由獨具風格的公仔模型與盲盒機制，為消費者創造驚喜感進而受到消費市場青睞，公司此次將AI對話式行銷解決方案導入客戶行銷體系，成功提升9成用戶的活動參與率，更帶動泡泡瑪特LINE官方帳號用戶數成長210%，並大幅減少3成的人力與時間成本，增加限量商品管理的透明度與效率。

從具體細節來看，沛星有鑑於客戶以往銷售限量商品時，偶遇消費者質疑抽籤公正性，因此本次合作讓消費者可直接在LINE上實名登記，自動抽選購買資格，並憑藉專屬兌換頁面，至線下由門市人員搭配自動化系統，即時判定購買資格，有效降低人工核對錯誤率並防止重複購買，保障消費者權益。

此外，關於遊戲式的抽獎體驗，沛星部署自動化私訊機制，消費者得以經由LINE或 Messenger直接查詢會員、兌換辦法等問題，並即時獲得回覆，顯著提升客戶的客服效率，落實更高效的數位營運模式、顯著節省人力時間成本，同步強化其社群與會員經營，提升整體營運效率。

沛星提到，由於此次專案成效斐然，客戶已計劃深化合作，包括進一步在行銷系統當中導入電子整理券等AI功能，即時、靈活提供會員與新用戶購買資格，動態釋放剩餘名額，同時在等待購買期間推播商品資訊、加購推薦，以個人化行銷提升策略轉化回購機會，全面優化限量商品的管理與消費者購物體驗，實現商品最大化銷售。

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