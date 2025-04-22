愛比以AI打造佛教智慧弘法 國際佛光會導入Vurbo語意翻譯軟體

愛比攜手國際佛光會世界總會、佛光山人間佛教研究院，正式發表全球首套佛教專用即時語意摘要翻譯軟體「Vurbo.ai佛教專業版（Buddhist 4.0）」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕視訊設備廠商愛比科技（6858）今日表示，攜手國際佛光會世界總會與佛光山人間佛教研究院，共同開發全球首套佛教專用即時語意摘要翻譯軟體「Vurbo.ai佛教專業版（Buddhist 4.0）」，現在已經正式發布，為宗教與科技融合創下嶄新里程碑。

愛比說明，本軟體整合國際佛光會與佛光山提供的一萬條佛教專業詞彙，結合大型語言模型（LLM）進行情境擴增訓練，有效提升AI對佛教深層語義的理解與轉譯能力。

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軟體採用「中譯英－英轉多語」中介策略，搭配「一對多語」字幕顯示功能，即時支援多語同步切換，特別適用於跨文化弘法及多語族群溝通。

愛比科技總經理李信宜表示，此次與佛光山的合作，是AI在宗教文化應用上的重要實踐，並特別展示了全新開發的「一對多語網頁翻譯功能」，只需掃描現場提供的QR Code，即可於手機上選擇所需語言，透過字幕閱讀即時接收佛法內容，全面滿足多語背景信眾的理解需求，打造一個國際化、多語共融的智慧弘法場域。

李信宜指出，此功能未來也將拓展應用至教育、國際會議及大型文化活動等多元場景，讓AI 不僅是語言溝通的工具，更成為促進文化交流與知識共享的重要橋梁。

愛比也指出，此軟體從啟動至導入完成歷時半年以上，後續將持續優化模型效能與擴充術語庫，為弘法奠定堅實基礎，推動佛教語言數位化邁向新里程。

愛比表示，因佛教語言高度專業，語境豐富多義，常見術語如「中道」、「五蘊皆空」，或語句如「大千世界古、不二法門深」，皆蘊含深厚宗教哲理，若缺乏語境判讀與教義理解，在轉譯過程中極易產生語意偏差，影響佛法內涵的正確傳遞。

愛比在開發過程中也發現，若未進行語意優化，「慈悲」可能被辨識為「瓷杯」，將「出家人應具慈悲」錯譯為「出家人應具瓷杯」，凸顯宗教語言處理的高度複雜性與專業門檻。

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