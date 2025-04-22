晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

愛比以AI打造佛教智慧弘法 國際佛光會導入Vurbo語意翻譯軟體

2025/04/22 16:29

愛比攜手國際佛光會世界總會、佛光山人間佛教研究院，正式發表全球首套佛教專用即時語意摘要翻譯軟體「Vurbo.ai佛教專業版（Buddhist 4.0）」。（業者提供）愛比攜手國際佛光會世界總會、佛光山人間佛教研究院，正式發表全球首套佛教專用即時語意摘要翻譯軟體「Vurbo.ai佛教專業版（Buddhist 4.0）」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕視訊設備廠商愛比科技（6858）今日表示，攜手國際佛光會世界總會與佛光山人間佛教研究院，共同開發全球首套佛教專用即時語意摘要翻譯軟體「Vurbo.ai佛教專業版（Buddhist 4.0）」，現在已經正式發布，為宗教與科技融合創下嶄新里程碑。

愛比說明，本軟體整合國際佛光會與佛光山提供的一萬條佛教專業詞彙，結合大型語言模型（LLM）進行情境擴增訓練，有效提升AI對佛教深層語義的理解與轉譯能力。

軟體採用「中譯英－英轉多語」中介策略，搭配「一對多語」字幕顯示功能，即時支援多語同步切換，特別適用於跨文化弘法及多語族群溝通。

愛比科技總經理李信宜表示，此次與佛光山的合作，是AI在宗教文化應用上的重要實踐，並特別展示了全新開發的「一對多語網頁翻譯功能」，只需掃描現場提供的QR Code，即可於手機上選擇所需語言，透過字幕閱讀即時接收佛法內容，全面滿足多語背景信眾的理解需求，打造一個國際化、多語共融的智慧弘法場域。

李信宜指出，此功能未來也將拓展應用至教育、國際會議及大型文化活動等多元場景，讓AI 不僅是語言溝通的工具，更成為促進文化交流與知識共享的重要橋梁。

愛比也指出，此軟體從啟動至導入完成歷時半年以上，後續將持續優化模型效能與擴充術語庫，為弘法奠定堅實基礎，推動佛教語言數位化邁向新里程。

愛比表示，因佛教語言高度專業，語境豐富多義，常見術語如「中道」、「五蘊皆空」，或語句如「大千世界古、不二法門深」，皆蘊含深厚宗教哲理，若缺乏語境判讀與教義理解，在轉譯過程中極易產生語意偏差，影響佛法內涵的正確傳遞。

愛比在開發過程中也發現，若未進行語意優化，「慈悲」可能被辨識為「瓷杯」，將「出家人應具慈悲」錯譯為「出家人應具瓷杯」，凸顯宗教語言處理的高度複雜性與專業門檻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財