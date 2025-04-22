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名師解盤》容逸燊：失守萬九大關 市場觀望關稅談判與聯準會動向

2025/04/22 16:18

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

加權指數再跌312點，成交量始終維持不到3000億左右，顯示市場上面信心比較不足，昨晚美股因為川普可能要把鮑爾開除，道瓊指數再跌超過千點，標普跟科技股跌幅都超過2%，美股也創下93年以來最慘4月行情，市場上仍關注關稅，以及聯準會利率政策，目前不確定因素相對造成賣壓，川普將鮑爾開除後續觀察點，可以注意債券殖利率，債券止穩後，可以視暫時告一段落。

台股因禁空令影響，平盤之上股票都有避險空單，或遭空頭摜壓，今天在開低後再走低回測19000點之下，4月10日以來的底部區域在18300點~18500點是比較明顯的抵抗區，底部通常是利空不斷測試所形成，建議短線可以1~2成的資金，做當沖或隔日沖，現金可維持3~4成比例。

今天權值股包含台積電、聯發科、鴻海和廣達，跌幅在2~3%，指數不穩狀況下，連帶使OTC指數相對拉回較深，所以最近期仍要關注關稅的後續發展，第1批進入談判的，會是日本、韓國等相關亞洲國家，結果出爐後，只要準則訂出來，後面很多國家都會比較明朗，台股目前除了關稅問題，也有內部政治問題，也使美國將台灣談判，擺到比較後面才去進行，目前來說，19000點到20000點的區間壓力，仍是存在，止穩必須要看聯發科台積電等權值股，不能再破低，這一週即將進入到美股財報，本週將有GOOGLE和特斯拉，下一週是微軟、META和亞馬遜，後續要注意的，雲端大廠對於資料中心支出，是否維持一樣水準。

昨天美股因為亞馬遜對於資料中心的需求有放緩疑慮，造成輝達股價再度大跌，台股目前跟輝達和AI後續走勢連動性較高，將會牽動台股能否守住18000點的關卡，持續注意美股科技股財報表現，關稅影響目前已逐漸淡化，未來關稅應該會進行正面偏多消息，直到談判結果出爐。

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