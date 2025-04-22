韭菜國家隊？ 中國散戶大舉進場買股：虧了也沒關係

隨著美中貿易戰升溫，中國股市竟開始掀起一股「愛國買股」風潮，許多沒有接觸過股市的民眾，竟開設交易帳戶買股，不在意虧損。（路透）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美中貿易戰升溫，中國股市竟開始掀起一股「愛國買股」風潮，許多沒有接觸過股市的民眾，竟開設交易帳戶買股，稱「我的目的不是賺錢。而是要為國家做貢獻」。

據《路透》報導，許多交易員和證券商表示，現在中國有許多散戶投資者正在加入由政府支持的保衛股市「國家隊」，將資金投入國家重點扶持的領域，包括國防、消費與半導體產業。

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1名曹姓室內設計師表示，他原本從未涉足股市，但美國總統川普在4月2日宣布對中國實施「對等關稅」後，他便決定每月投資2000元人民幣（約8914元）於中國股市，他表示：「我的目的不是賺錢。而是要為國家做貢獻」，強調在這場貿易戰中，「每個人都應堅持與國家站在一起」。

金融訊息提供商Datayes的數據顯示，自4月4日暴跌以來，中國股市已獲得人民幣450億元的散戶資金淨流入。對比在川普的「解放日」前，中國股市則是連續6個交易日流出資金，總額達人民幣918億元。

1名江蘇省盧姓教師透露：「我的持股正在虧損，但我不在乎。我將堅定地與政府站在一起，共同對抗美國的霸凌行為」，強調為國家保衛市場，1張不賣。

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