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大同智能綠電轉供中興紡織 全年業務拼成長200％

2025/04/22 15:40

大同智能綠電轉供中興紡織。（資料照）大同智能綠電轉供中興紡織。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）旗下新能源公司大同智能今日宣布， 與中興紡織簽署綠電轉供契約，將於第2季正式開始轉供，大同智能將轉供達百萬度綠電，為期3年。大同智能也指出，目前綠電轉供已超過千萬度，預計今年度電轉供業務有望翻漲逾200%。

大同智能總經理黃允巍表示，隨著全球對氣候變遷的關注，企業在選擇能源時的每一個決策都是邁向永續未來的重要一步。大同智能很榮幸成為中興紡織在實現碳中和、減少碳足跡與環保永續邁出堅實一步的夥伴，未來3年將為中興紡織提供穩定、可靠的綠電。

大同智能主要業務是智慧能源整合加值專業服務上，同時推展太陽能EPC、維運、充電樁、儲能等多元業務，並提供企業一站式永續能源解決方案，已累積1551處太陽能案場，建置總容量328.48MW，年發電量4億度，減碳量達近20萬公噸，相當於514.24座大安森林公園每年碳吸收量。

大同智能也指出，綠電為高毛利穩定收益，公司有信心在伴隨台灣綠電轉供及碳費制度下，為整體營運添長期成長動能。

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