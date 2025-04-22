日幣匯率升破140，創7個月新高，高盛開第1槍喊年底升至130（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓匯率升破140了，在市場瘋狂拋售美元的背景下，日幣對美元升值的壓力加大，週二（22日）升破140關卡，觸及139.86，創7個月新高，高盛開第1槍，喊日圓年底不排除升至130關口。

外媒報導，自2025年初以來，美元兌日圓累計下跌11%。

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週二日圓狂升，盤中一度升破140關卡，觸及139.86，不過，在日圓升破140後，很快就又回到140之上，截至台北時間15點25分，報140.27。

報導指出，日圓急升，除了美國總統川普揚言解僱聯準會主席鮑爾，使得市場質疑聯準會獨立性，引發美元信用進一步下降。

此外，4月24日，日本財務大臣加藤勝信和美國財政部長貝森特將舉行會談，扭轉日幣貶值被認為是避免關稅的有力交易籌碼。

根據CFTC數據顯示，資產管理公司和槓桿基金的日圓淨多頭部位，攀升至歷史新高。同時，看跌美元的部位也進一步增加。

鑑於美元下跌壓力比預期更為明顯，野村證券將美元兌日圓年底目標價從140下調至137.50，瑞穗證券則將預估下調至133。

而高盛則預計，到年底時日圓將達到135，並且警告，若日幣持續走強，逼近1美元兌130日圓關口，日本央行或將不得不考慮暫停其升息步伐。

青空銀行指出，「根據會談內容，不排除日圓急劇升值到120-130的可能性。」

東京市場風險咨詢公司研究員深谷浩二表示，在這樣1個不確定和動盪的環境中，利率差的重要性下降，日本正在容忍日圓走強，而美國則希望美元走弱、日圓走強。

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