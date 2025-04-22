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長榮航空10月3日起直飛美國達拉斯 轉機商機如虎添翼

2025/04/22 15:14

長榮航空桃園-達拉斯直飛航線，提供每週三班的飛航服務，旅客可搭配長榮航空其他北美航點，延伸至美加百餘個內陸城巿。（長榮航提供）長榮航空桃園-達拉斯直飛航線，提供每週三班的飛航服務，旅客可搭配長榮航空其他北美航點，延伸至美加百餘個內陸城巿。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今日宣布，10月3日起開闢桃園-美國達拉斯直飛航線，長榮航空表示，達拉斯開航後，北美將增加至9個客運航點，每週將達90個航班往返北美地區，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，也是亞洲區航空公司中唯一經營德州兩個航點的航空公司。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空自1998年開始經營達拉斯貨運航線，今年開闢達拉斯客運航線，主因是隨著近年多家企業進駐，並伴隨強勁的經濟及人口增長，讓達拉斯躍升為美國德州的經濟與商業重心之一，此次開闢達拉斯客運直飛航線，長榮航空成為亞洲唯一營運德州雙航點的航空公司，更可利用其客運旅運量為全球第三大的機場優勢，轉機前往美國國內以及中南美洲各大城市，創造更多便利性。

長榮航空達拉斯航點，也將帶動轉機市場，長榮航空指出，達拉斯航線為清晨抵達桃園機場，旅客將可搭配長榮航空東北亞、東南亞的綿密航網，轉機至亞洲各大城市，有利於吸引商務客及觀光客來台轉機的客源，有效發揮台灣轉運樞紐的價值及特色。

達拉斯是美國第四大都會區，擁有眾多跨國企業和商業機構，人口超過 830 萬人，也是超過 20 家財富 500 強公司總部的所在地，涵蓋了能源、醫療、科技、航空和金融等多個產業，顯示出該地區商業活動的多元化與活力；達拉斯周邊地區也有豐富的文化景點和旅遊資源，包含佩羅特自然與科學博物館、重逢塔及NBA球隊達拉斯獨行俠主場-美國航空中心球館等，吸引旅客前來觀光旅遊，此外達拉斯更吸引多家台灣知名企業進駐，在當地進行業務拓展，項目涵蓋製造、科技、汽車等，也促進了台美之間的商業交流與合作。

達拉斯開航後，長榮航空直飛北美將擴增為9大航點，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多以及10月3日開航的達拉斯，從東岸到西岸，透過多樣化的航線選擇及綿密的航班服務，延伸至美加百餘個內陸城巿。

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