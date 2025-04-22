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依循科學基礎減量目標倡議 台積電擘劃具企圖心減碳路徑

2025/04/22 15:03

依循科學基礎減量目標倡議，台積電擘劃具企圖心減碳路徑（資料照）依循科學基礎減量目標倡議，台積電擘劃具企圖心減碳路徑（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕適逢世界地球日，台積電（2330）因應嚴峻的氣候變遷挑戰，宣布依循科學基礎減量目標倡議（The Science Based Targets Initiative, SBTi），承諾具企圖心且全面涵蓋直接、間接與價值鏈排放的減碳路徑，攜手供應鏈共同實踐環境永續目標。

為永續經營，台積電積極實踐其淨零排放藍圖—2025 年碳排達峰且逐步下降， 2030年回到2020年排放水準並達成全公司生產營運據點使用再生能源比例 60% （RE60），2040年達成RE100，目標於2050年達成淨零排放，台積電將進一步以2025年為基準年，於2035年以前達成符合SBTi企業淨零標準（Corporate Net-Zero Standards）的範疇一至範疇三的絕對減排目標。

台積電董事長暨總裁暨ESG指導委員會主席魏哲家表示，在全球致力於實踐環境承諾和推動低碳轉型的過程，企業的投入是驅動改變的關鍵動能之一。台積電攜手供應鏈與各界利害關係人，不斷深化各項綠色行動並發展創新的節能減碳技術，以實現2050年淨零排放目標。台積電勇於承諾積極目標且付諸行動，為實現一個永續的未來全力以赴。

針對製程直接排放（範疇一），台積公司落實溫室氣體減量標竿作為，持續汰換與新 設現址式溫室氣體處理設備、使用碳中和天然氣，並已於本（4）月取得第53個美 國綠建築 LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）黃金級及以上認證， 認證面積居全球半導體產業之冠。自2022年起，台積電海外營運基地已全數並持 續達成範疇一及範疇二淨零排放。

為削減能源間接排放（範疇二），台積電為全球第一家加入全球再生能源倡議組織 （RE100）的半導體企業。2023年，台積電宣布加速RE100進程，將原2050年「全球營運 100%使用再生能源」目標提前至2040年，同時擴大再生能源使用並多元化供應來源。全公司再生能源使用占比已於2024年超過14%，並維持全球辦公室及海外營運廠區100%使用再生能源，穩健邁向2030年RE60的中期目標。

針對價值鏈上下游排放（範疇三），2023年，台積公司首創再生能源聯合採購的創新模式，簽訂為期20年的200億度再生能源聯合採購長期合約，為供應商與子公司 爭取穩定的聯合採購價格，降低採用門檻。2024年，進一步啟動供應鏈減碳補助計 畫，透過挹注資金支持在地第一階原物料供應商更新、汰換或新設相關設備/機台，提升價值鏈減排效益，預計削減45萬公噸碳排放，相當於4萬5000公頃的森林之 年固碳量。

為進一步加速半導體供應鏈綠色轉型，台積電於2025年起攜手關鍵排放源供應 商簽署台積公司供應商溫室氣體減排協議，迄今已逾50家海內外供應商完成簽署， 占台積電供應鏈碳排近90%，目標於2030年針對供應台積公司之產品，達成在台生產RE85、海外生產RE100，並於2035年達成符合SBTi淨零標準之減碳目標。

台積電提供領先業界、具備最佳效能與能源效率優勢的半導體製程技術，實現更 具能源效率的資訊與通信科技及智慧應用。根據工研院推估，2030年，台積電每用1度電生產高效能運算相關的半導體產品，可為全球減省6.8度電，展現台積電產品的影響力與環境價值。

台積電落實「ESG 政策」與「環境保護政策」，秉持以終為始的理念，透過逐年檢 視目標達成情況，動態調整或設定更積極的減碳路徑，積極迎向氣候變遷的挑戰。

SBTi是一項全球性合作倡議，為企業和組織提供框架，協助其根據最新的氣候科學 設定溫室氣體減排目標。該倡議旨在協助企業低碳轉型，確保其減排目標符合《巴 黎協定》的去碳化要求，以將全球氣溫升幅控制在相較工業化前水平的1.5°C 以內或遠低於2°C。

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