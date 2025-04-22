台股首檔分割ETF 00663「1拆7」重返發行價

國泰投信旗下正向2倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」已於21日舉行受益人會議，確定通過以「1拆7」比例分割，價格將接近發行價（20元），成為台灣市場當中首檔分割的ETF。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰投信旗下正向2倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」已於21日舉行受益人會議，確定通過以「1拆7」比例分割，價格將接近發行價（20元），成為台灣市場當中首檔分割的ETF。

00663L基金經理人蘇鼎宇表示，00663L追蹤臺指日報酬兩倍指數，表彰加權股價日報酬正向2倍指數報酬表現，意即台股加權指數只要單日成長5%，相對應00663L漲幅約為10%，屬於槓桿型指數股票型基金，適合積極型投資人放大效益；但由於槓桿產品波動較大，當加權指數下跌時，跌幅也相對應約為兩倍，因此投資人需控管自身風險，善設停利停損價位。

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正2ETF整體市場規模自2019年底的13.7億元，至2020年底大幅攀升至151.3億元，年增幅逾1003%，主要原因在於2020年新冠疫情爆發，台股於短短3個月內急跌3成至8523點，隨後美國聯準會於同月底啟動無限量化寬鬆（QE），也激勵台股一路上攻至2022年萬8高點，此期間吸引大量投資人透過槓桿型產品放大投資效益。

然而，隨著2022年烏俄戰爭爆發、美國聯準會啟動激進升息政策等黑天鵝事件衝擊市場，正2ETF整體規模出現下修，年減幅度達35.29%。

但自2023年起至2024年，台股展現強勁表現，帶動正2產品再度回溫，整體規模皆成長逾7成，顯示投資人對於槓桿部位的調整更趨靈活，市場操作也日漸成熟，不再一味追求高槓桿、而是更具策略性地運用工具，掌握行情波動所帶來的投資機會。

00663L已於4月21日上午10時以書面方式召開受益人會議決議分割案，贊成的受益權單位數佔出席的受益權單位數99.35%，確定通過以「1拆7」比例分割，價格將接近發行價（20元）。

國泰投信表示，00663L分割後主要有3大優點，現在持有約143股就會變成1張，未來1張僅需約2萬元即可交易，投資總金額不變，但單價變低、股數變多，屬於變相「除權」；其次，則是質押更便利，由於質押以1張為單位，分割後可大幅降低門檻，投資操作更靈活；最後，則為流動性提升，因隨著股價變親民，將有望帶動交易量增加。

00663L預估分割前最後交易日為6月3日，6月4日起停止交易，並於6月11日恢復交易。

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