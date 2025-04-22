智原：Q1毛利率下滑至20.3％ Q2營收估季減30％

智原今日召開法說會。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）今日召開法說會，公布第一季合併財務報表，單季合併營收為74.4億元，季增152%，年增188%，但因先進封裝量產比重大幅增加，毛利率從上季的42.8%下滑至20.3%，歸屬於母公司業主之淨利為3.5億元，基本每股盈餘為1.33元。

展望第二季，因先進封裝量產營收下滑，預估第二季營收季減30%，但毛利率可望回升至27-30%。

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智原表示，回顧第一季，單季合併營收在先進封裝量產帶動下成長強勁，季增152%，年增188%，達74.4億元，不僅創下單季歷史新高，更大幅超越去年上半年合併營收。以產品別來看，量產及委託設計（NRE）收入較上季增加，IP營收雖較上季減少，但全年成長態勢不變。 IP本季營收季減8%，年增23%，為4.0億元，NRE營收季增38%，年減28%，達4.5億元，量產營收則季增201%，年增306%，達65.8億元，量產在先進封裝業務帶動下，較上季大幅增加，成長數倍以上，創下單季新高。

智原指出，第一季對智原來說是有多項突破，除了營收跳躍式成長，季增2.5倍以上，先進製程及先進封裝的新接案數量更創下單季新高，同時，公司在封裝業務上又跨出一步，推出新「封測服務」以滿足異質封裝市場廣大需求。這項封測服務的價值鏈長且進入障礙高，需要完善的管理能力來統籌晶片設計、品質管理、先進封裝技術等多個面向，而強大的夥伴關係更是成功的關鍵。

展望第二季，智原預估，NRE營收在先進製程委託設計案認列下可望較上季增加，並創下單季新高紀錄，今年上半年合併營收可望超越去年全年表現。展望未來，公司封裝業務百花齊放，客戶基礎持續擴大，除了扮演營收重要角色之一，亦可望為公司帶來更多ASIC及IP的衍生性商機。面對多變的外在環境，智原將秉持一貫的多元商務模式，對外積極拓展新業務及夥伴關係，對內在管理系統上保持高度應變能力，展現營運韌性，以達到變中求穩，為公司維持長期競爭優勢。

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