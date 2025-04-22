黃仁勳、蘇姿丰接力訪日本！背後目的都為這1事

黃仁勳於21日親自會晤日本首相石破茂。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）與超微（AMD）近期接連訪日，2家執行長黃仁勳與蘇姿丰分別親自會晤日本首相石破茂，因為2家公司都渴望搶進不斷成長的日本人工智慧市場。

綜合外媒報導，黃仁勳在21日會見了日本首相石破茂，遊說增加電力和資料中心以推動AI發展。黃仁勳表示，2人討論了日本在機器人和工業製造領域的領先地位，使其在發展人工智慧方面具有特別有利的地位。有趣的是，黃仁勳還向日本首相贈送了一台DGX Spark AI超級電腦，以展現對日本雄心的承諾。

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但黃仁勳也表示，產生和創造智慧需要能量，強調「國家需要建設新的基礎設施」，並表示能源對於所有工業成長都至關重要。石破茂則回應，將全力配合科技巨頭，推動日本成為AI應用與發展的全球重鎮。

超微執行長蘇姿丰於17日旋風式訪日。（資料照，美聯社）

然而更早之前，超微執行長蘇姿丰也於17日旋風式訪日，與多位日方政府官員和產業夥伴密會。雖然官方未公布細節，但外界分析，超微與日本政府將展開更緊密合作，擴展在AI晶片、邊緣運算及自駕車相關應用領域的影響力。日本對超微在該地區的擴張有著濃厚的興趣。因此可以肯定地說，輝達和超微在日本的市場佔有率之爭已經拉開序幕。

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