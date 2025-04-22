美債狂洩兇手竟是日本？創20年來最大拋售外債規模

日本投資人4月初大舉拋售海外債券，總規模超過200億美元。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本投資人4月初大舉拋售海外債券，總規模超過200億美元，顯示美國總統川普「關稅大震盪」引發的華爾街動盪，正迅速波及全球市場。根據日本財務省的初步數據，包括銀行與退休基金在內的日本民間機構，於截至4月4日的1週內，賣出價值175億美元的長天期外債，隔週再拋售36億美元，創下自2005年有紀錄以來最大規模的2週淨流出。

英國《金融時報》（FT）報導，儘管日本官方數據並沒有具體揭露出拋售的債券項目，不過野村證券分析師Tomoaki Shishido認為，這波出售很大一部分可能是美國公債或美國機構債券。美國機構債券指的是美國政府擔保的不動產抵押證券（MBS）。

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至於日本投資人拋售海外債券的原因為何？Tomoaki Shishido指出，部分拋售可能來自日本退休基金為了進行資產配置再平衡，也可能是想要降低利率風險的銀行、壽險業者。

美國資產管理公司和國內外對沖基金解除槓桿交易的行為，也可能對4月的美債拋售有所貢獻。

報導指出，日本的大規模海外債券拋售，清楚反映了華爾街動盪如何在全球市場掀起連鎖反應。

多位投資人認為，美股大跌造成日本退休基金對海外債券與股票的配置比例失衡，為了重新調整資產組合，只能拋售美國公債與其他政府擔保債券。分析師指出，日本私人投資人的部分拋售，也可能是來自於其銀行正在解除先前設下的避險操作。在這些所謂的「利差交易」（Carry Trade）中，投資人會從低利率市場借貸，再將資金投入高收益市場，由於日本長期利率相對較低，因此經常被視為此類交易的「資金來源國」。而在市場波動加劇或政策風險上升時，這類利差交易通常會被迫平倉，進而引發拋售行為。

但穆迪分析公司（Moody’s Analytics）的日本經濟學家Stefan Angrick指出，雖然日本基金拋售的美國公債數量很大，但這不足以完全解釋4月前2週美債殖利率的劇烈上升。他解釋，雖然表面上的數據看起來很可觀，但在債市中其實根本掀不起波瀾，因為美國公債市場的每日成交量接近1兆美元。

日本政府與民間機構總計持有1.1兆美元的美國公債，高居全球第1，因此日本的交易狀況頗受矚目，被視為美國公債買賣現況的重要指標。

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