勞動部職安署、勞發署長及北分署長今正式上任

勞動部今日上午舉行宣誓交接典禮，勞發署代理署長陳世昌（左）與署長黃齡玉（右）交接印信。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部新任職安署署長林毓堂、勞動力發展署署長黃齡玉，及北分署長沈文麗今（22）日正式上任，上午勞動部舉行新任署長交接典禮，擔任職安署署長長達8年的原任署長鄒子廉，也自今日起轉任勞動部主秘。

勞動部今日上午舉行職業安全衛生署、勞動力發展署、勞動力發展署北基宜花金馬分署布達及宣誓交接典禮，由勞動部部長洪申翰親自主持監交，正式宣布職安署署長林毓堂、勞發署署長黃齡玉與北分署沈文麗分署長就職。

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職安署前署長鄒子廉（左）與新任職安署署長林毓堂（右）交接印信。（勞動部提供）

新任職安署署長林毓堂今日也揭示上任後的「4大施政重點」，首重加速推動職業安全衛生法修法，完善職場霸凌防治法制；其次，持續降低職災，善用公眾監督力量督促業者落實防災；第3將精進職災勞工保護措施，擴大傷病通報管道及優化重建服務體系；以及強化第一線勞檢員權益支持措施，成為勞檢員最有力的後盾。

新任勞發署署長黃齡玉期許在瞬息萬變的勞動情勢中，未來職能訓練要順應產業發展的需要、就業服務要貼近民眾差異化的需求、跨國勞動力政策要配合經濟社會的發展，打造穩定且具有韌性的勞動力生態系統，持續提升國家競爭力。

勞動部北分署歷經去年的公務員霸凌輕生案後，新任分署長沈文麗今日正式上任，沈文麗提出營造有溫度的職場環境，及穩定中求發展的2大目標。

交接典禮結束後，勞動部長洪申翰、發展署長黃齡玉及分署長沈文麗3人，逐樓、逐區關懷勞發署及北分署所有業務單位員工，一一給予打氣並表示感謝。洪申翰表示，在美國關稅政策衝擊下，勞動力發展署及分署員工，都是第一線協助勞工的關鍵角色，期勉署長及分署長共同營造讓大家安心工作，共同打拚的正向職場。

交接典禮結束後，勞動部長洪申翰、發展署長黃齡玉及分署長沈文麗3人，逐樓、逐區關懷勞發署及北分署所有業務單位員工。（勞動部提供）

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