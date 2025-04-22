京東創始人劉強東親自送外賣 與美團互尬兩敗俱傷股價重挫

劉強東（左）親自送外賣引發熱議。（取自網路）





吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國外賣市場競爭激烈，電商巨頭京東集團創始人劉強東周一（21日）親身在北京送外賣，引發中國媒體關注，然而京東和美團股價在週二（22日）兩敗俱傷重挫，投資者擔心利潤空間將受到衝擊。

週二，京東在香港股市的股價一度下跌8.1%，而美團下跌7.1%，跌至近7個月低點。這兩隻股票均是恆生科技指數和恆生中國企業指數中表現最差的成分股之一。截至周二下午2點，京東股價130.4港元，跌幅6.3%，

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中媒指出，劉強東親身在北京送外賣，有網友在社交平台曬出與劉強東的合影，京東方面回應稱：「屬實，感謝大家對京東外賣的關注與支持。」這也代表京東與美團的外賣大戰繼續升級。

京東自今年早些時候進軍中國外賣市場以來，不斷加碼，挑戰現有市場領頭羊美團。自2月11日京東宣布正式啟動外賣服務以來，短短兩個多時間裡，京東與美團已多次交鋒。

此前京東指控中國外賣板塊存在反競爭行為。京東聲稱競爭平台正在施壓外送員，避免他們為其新推出的外賣服務「京東到家」工作。京東計劃在未來3個月內新增10萬名全職外送員。

目前美團佔據中國外賣市場約三分之二市場，京東的挑戰是一項艱鉅的任務。其他市場競爭者還包括阿里巴巴集團旗下的餓了麼。

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