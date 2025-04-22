拒絕淪中國洗產地幫兇 越南下令嚴查出口美國貨物

越南下令嚴查向美國和其他貿易夥伴的出口，打擊非法轉運貨物的行為。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》看到的1份文件顯示，越南貿易部已下達指令，嚴查向美國和其他貿易夥伴的出口，打擊非法轉運貨物的行為，以避免美國徵收高額關稅。

越南貿易部在4月15日發佈同時生效的指令中表示，隨著美國關稅引發的緊張局勢加劇，貿易詐欺行為可能會增加。如果不能防止詐欺行為，那麼「避免各國對進口商品實施制裁」的措施將變得更加複雜。

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越南發佈的命令並沒有具體點名非法轉運可能源自於哪些國家，不過以貿易數據來看，越南近40％的商品進口來自中國，華府先前也公開指責，北京利用這個東南亞國家作為轉運樞紐，藉此規避美國關稅。

川普政府日前公佈對各國實施對等關稅，越南稅率為46％，目前對等關稅已暫緩實施至7月，如果最終未能達成談判，華府重啟對等關稅措施，可能會大大破壞越南嚴重依賴對美出口，以及外國製造商進行大規模投資的經濟成長模式。

根據政府指令，越南貿易部、海關和其他機構的官員被要求要加強對進口商品的監督和檢查，以確定商品原產地，特別是那些用於生產和轉出口的進口原料。

越南政府的指令公佈當天正好是中國國家主席習近平結束越南訪問的日子，訪問期間雙方簽署了多項協議，其中包括加強原產定認證簽發機構之間合作的協議。北京也在本週稍早警告，各國不應為了與美國達成貿易協議，損害中方利益。

根據非法轉運的指控，中國出口的貨物會在越南停留期間，更改原產地認證，即使這項產品在越南期間沒有增加任何價值，在改完產地後，貨物會轉運往美國，享受比貼「中國製」產品標籤更低的關稅。

越南貿易部文件顯示，將實施新的、更嚴格的程序來檢查工廠並監督「越南製」標籤的發放，特別是針對那些原產地認證申請數量突然增加的企業。當局也指示官員，在必要時提出「防止非法轉運的具體措施」。

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