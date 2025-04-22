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大阪世博Tech World館3劇場動人心 科技互動藏驚喜

2025/04/22 13:21

展館的三大劇場大秀台灣科技魅力，生命劇場由560片華碩平板、搭配上銀機械手臂結合工研院特殊技術投放台灣豐富生態系。（記者林菁樺攝）展館的三大劇場大秀台灣科技魅力，生命劇場由560片華碩平板、搭配上銀機械手臂結合工研院特殊技術投放台灣豐富生態系。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／日本大阪報導〕大阪世博熱門人氣館之一的「Tech World館」至今已累積4萬人次參觀，今（22日）由玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳正式揭幕開館，而Tech World館「重質不重量」，每批限量30人參觀，單日上限3300人次，為期半年的展期目標達1百萬人次。

黃志芳指出，Tech World館特色導覽人員「全程陪伴」與大阪世博其他館導覽方式不同，展館的3大劇場大秀台灣科技魅力，入館前先穿戴智慧手表，全程量測心跳脈搏，離館前會有AI大彩蛋。首站的生命劇場由560片華碩平板、搭配上銀機械手臂結合工研院特殊技術投放台灣豐富生態系。

另外，自然劇場以點雲技術，又釋放檜木香味，觀展者有一場視覺、嗅覺饗宴，光影在切換成台灣高山、百川，流星線條下點綴出天使的眼淚「嘉明湖」，被台灣美景震撼。

「人類一日的食衣住行就需要運用到4千片晶片!」Tech World館館長邱揮立說，未來劇場是精采壓軸，展現強大的半導體世界，透過AI動畫闡述「晶片」力量，未來世界遇到的各種狀況，可由科學家借助晶片提供解決方案。黃志芳也補充，人類未來生活無論是自駕或科技等先端技術都離不開晶片科技，這是台灣最尖端、領先技術。

Tech World館重視質量，觀展者穿梭在3大劇場之間，暗藏「小驚喜」各種包括螢火蟲小徑，蘭花小徑有台灣特有蘭花透過奈米噴染技術更多采多姿，並由Micro LED顯示器顯示群蝶共舞、栩栩如生，而AI藝廊有台展3少年的擬真畫作。邱揮立介紹，AI藝廊有水彩、彩膠與油畫，並透過AI學習台灣畫家風格，達到科技與人文融合。

Tech World館試營運後已吸引4萬人參觀，每天有1/3線上預約、2/3實體排隊，現場不少台日遊客都在排隊等候，當日名額都是開放隨即秒殺。而Tech World館一開始僅中文、日文導覽，邱揮立也說，在遊客反映後，也立刻增加英文導覽，隨即彈性調整，讓服務到位。

Tech World館離館前，最後AI驚喜就是透過心跳偵測，找出觀展者最愛的劇場，並客製化專屬的台灣觀光行程，增加遊客赴台旅遊意願。

Tech World館一開始僅中文、日文導覽，遊客反映後，也立刻增加英文導覽。（記者林菁樺攝）Tech World館一開始僅中文、日文導覽，遊客反映後，也立刻增加英文導覽。（記者林菁樺攝）

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