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苗栗縣房屋稅開徵 今年比去年成長2.24億元挹注縣庫

2025/04/22 12:36

苗栗縣房屋稅開徵 今年比去年成長2.24億元，圖為苗栗縣政府稅務局外觀。（記者張勳騰攝）苗栗縣房屋稅開徵 今年比去年成長2.24億元，圖為苗栗縣政府稅務局外觀。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣今年房屋稅將於5月1日至5月31日止開徵，今年房屋稅比去年增加6609件，增加2億2408萬5046元，挹注苗栗縣庫，主因之一是頭份、竹南及銅鑼科學園區周邊繁榮，帶動新建案增加。

　苗栗縣政府稅務局指出，今年房屋稅開徵 20萬4001件，金額18億7396萬4591元，去年開徵19萬7392件，金額16億4987萬9545元，今年比去年多徵增6609件，金額增加2億2408萬5046 元。

　苗栗縣稅務局分析房屋稅額成長原因主要是，今年起實施房屋稅新制（房屋稅差別稅率 2.0），自住住家用房屋如未按規定設立戶籍，則改按非自住住 差別稅率（ 4.8%）課徵 。

　此外，頭份、竹南及銅鑼科學園區周邊繁榮， 帶動新建房屋增加及落實 房屋 稅籍清查作業 。

　苗縣府稅務局強調，開徵期間便民服務 措施，實施中午不打烊服務，於今日起至 6月10 日期間，除假日除外，實施中午12 點至下午1 點不打烊服務 ，便利上班民眾洽辦業務。

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