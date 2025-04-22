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美國關稅重擊乙烷供應！中國塑膠廠慘陷「關廠」臨界點

2025/04/22 13:26

美中貿易戰之下，中國塑膠工廠正面臨關閉風險。（資料照，法新社）美中貿易戰之下，中國塑膠工廠正面臨關閉風險。（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據《彭博》報導，美中貿易戰持續膠著，一場曠日持久的對峙將為企業帶來重大影響，嚴重依賴從美國進口乙烷的中國塑膠工廠正面臨關閉風險。

《彭博》指出，中國的塑膠生產在全球占據主導地位，然而，其幾乎所有的原料乙烷都來自美國。中國對美國商品徵收高額關稅，意味著無法加工替代原料的工廠將面臨巨額虧損。

能源諮詢機構雷斯塔德能源（Rystad Energy）分析師Manish Sejwal表示「中國乙烷裂解廠的情況非常嚴峻，因為它們沒有其他替代美國供應的來源」，「除非獲得關稅豁免，否則他們可能不得不停止生產或關閉工廠。」

在對等關稅之下，中國工廠每加工1噸美國乙烷，將損失184美元。相比之下，如果沒有關稅，他們的利潤將超過100美元。

這些額外成本對於中國塑膠產業來說，無疑是另一個打擊，由於產能成長超過需求，該產業已經面臨供應過剩的困境。這場爭端也威脅到其他原料，包括液化天然氣和丙烷。

產業顧問公司JLC International稱，中國國內乙烷產量無法填補此缺口，2024年全中國乙烷產量約12萬噸。

此外，乙烷市場以長期合約為特徵，幾乎沒有機會在現貨市場上轉售貨物，這使得中國很難從美國以外的來源獲得替代供應。

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