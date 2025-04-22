晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

打臉北京？習近平前腳剛走 柬埔寨喊修法阻中國商品「洗產地」

2025/04/22 12:39

2025年4月17日，柬埔寨總理洪馬內（右）在柬埔寨金邊舉行的歡迎會上與中國國家主席習近平握手。（資料照，美聯社）2025年4月17日，柬埔寨總理洪馬內（右）在柬埔寨金邊舉行的歡迎會上與中國國家主席習近平握手。（資料照，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰升溫下，中國國家主席習近平積極出訪東南亞國家，18日才剛結束在柬埔寨的國事訪問。柬埔寨媒體立刻報導，為避免美國徵收重磅關稅，柬埔寨將修法加強阻止中國商品經柬埔寨「洗產地」。

柬埔寨媒體《柬中時報》報導，為避免讓美國徵收高昂「對等關稅」，柬埔寨政府將修改法規，以加強控制和防止柬埔寨被利用作為「中轉站」。儘管與中國建立「鐵桿關係」，但柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）強調，不會在中美之間選邊站隊。

報導指出，由副總理孫展拓領導的「柬美貿易與投資關係工作小組」，於4月16日透過視訊會議，與美國貿易代表展開首輪貿易談判，柬方希望美方打消對柬埔寨商品徵收高額關稅的念頭。

在美國總統川普宣布實施「對等關稅」政策下，柬埔寨出口商品被課徵高達49%的關稅，高於鄰國寮國（47%）與越南（46%）。柬埔寨美國商會會長巴內特（Casey Barnett）向媒體表示，若美國貿易代表將柬埔寨視為中國商品進入美國的「中轉站」，將對柬埔寨人民造成嚴重衝擊。他認為，這項問題恐將導致柬美雙方無法化解關稅衝突。

「美方可能被迫對柬埔寨課稅，因為他們不希望中國商品源源不絕地藉由柬埔寨進入美國市場。」巴內特透露，目前柬埔寨政府正制定新程序與計畫，以加強管控並防止其他國家利用柬埔寨作為對美出口的「中轉站」。

自川普宣布將啟動「對等關稅」計畫後，白宮官員曾指出，柬埔寨已成為中國規避美國關稅的最重要「跳板」之一。柬埔寨已於2023年6月正式頒布《原產地規則法》（Law on Rules of Origin），明確規範進出口貨物的原產地原則與規則，同時加強對偽造商品原產地的監控。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財