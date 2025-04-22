打臉北京？習近平前腳剛走 柬埔寨喊修法阻中國商品「洗產地」

2025年4月17日，柬埔寨總理洪馬內（右）在柬埔寨金邊舉行的歡迎會上與中國國家主席習近平握手。（資料照，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰升溫下，中國國家主席習近平積極出訪東南亞國家，18日才剛結束在柬埔寨的國事訪問。柬埔寨媒體立刻報導，為避免美國徵收重磅關稅，柬埔寨將修法加強阻止中國商品經柬埔寨「洗產地」。

柬埔寨媒體《柬中時報》報導，為避免讓美國徵收高昂「對等關稅」，柬埔寨政府將修改法規，以加強控制和防止柬埔寨被利用作為「中轉站」。儘管與中國建立「鐵桿關係」，但柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）強調，不會在中美之間選邊站隊。

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報導指出，由副總理孫展拓領導的「柬美貿易與投資關係工作小組」，於4月16日透過視訊會議，與美國貿易代表展開首輪貿易談判，柬方希望美方打消對柬埔寨商品徵收高額關稅的念頭。

在美國總統川普宣布實施「對等關稅」政策下，柬埔寨出口商品被課徵高達49%的關稅，高於鄰國寮國（47%）與越南（46%）。柬埔寨美國商會會長巴內特（Casey Barnett）向媒體表示，若美國貿易代表將柬埔寨視為中國商品進入美國的「中轉站」，將對柬埔寨人民造成嚴重衝擊。他認為，這項問題恐將導致柬美雙方無法化解關稅衝突。

「美方可能被迫對柬埔寨課稅，因為他們不希望中國商品源源不絕地藉由柬埔寨進入美國市場。」巴內特透露，目前柬埔寨政府正制定新程序與計畫，以加強管控並防止其他國家利用柬埔寨作為對美出口的「中轉站」。

自川普宣布將啟動「對等關稅」計畫後，白宮官員曾指出，柬埔寨已成為中國規避美國關稅的最重要「跳板」之一。柬埔寨已於2023年6月正式頒布《原產地規則法》（Law on Rules of Origin），明確規範進出口貨物的原產地原則與規則，同時加強對偽造商品原產地的監控。

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