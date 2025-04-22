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美股拉警報！高盛警告這「2數據」顯示「買家罷工」ing

2025/04/22 13:33

美股週一交易量較月均量劇降35%，而標普500期貨買賣清單更僅剩200萬美元，高盛警告，我們正在目睹1個脆弱市場中的「買家罷工」。（歐新社）美股週一交易量較月均量劇降35%，而標普500期貨買賣清單更僅剩200萬美元，高盛警告，我們正在目睹1個脆弱市場中的「買家罷工」。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普連環砲轟聯準會主席鮑爾，引發市場恐慌，週一美國再現股匯債3殺，其中，美股交易量較月均量劇降35%，而標普500期貨買賣清單更僅剩200萬美元，流動性接近歷史低點，高盛警告，我們正在目睹1個脆弱市場中的「買家罷工」。

外媒報導，在美國資產週一再重演股債匯3殺之際，美股的交易量急劇萎縮，流動性接近歷史低點，讓美股警鐘大響。

週一美股當日的交易量約135億股，較正常的200多億股明顯下滑，較月均量劇降35%。更令人擔憂的是，流動性已幾乎消失，標普500指數期貨的買賣清單僅剩200萬美元（約新台幣6500萬），遠低於1300萬美元（約新台幣4.22億元）的歷史平均水準。

上週，標普500指數期貨的買賣清單創下紀錄低點不足100萬美元（約新台幣3250萬元）。買賣清單是買賣雙方掛單價格及數量的即時展示，反映市場健康狀況和流動性水準。

針對美股交易量低迷，高盛首席交易員John Flood在報告中指出，我們正在目睹1個脆弱市場中的買家罷工。

根據高盛Prime經紀數據，雖然，上週出現了自2024年7月以來全球最大規模的名義空頭回補，然而，週一回補需求明顯減弱，長期投資者保持安靜，高盛從這一群體看到的交易單大多是被動賣出科技巨頭股票。

此外，Flood稱，從技術面來看，標普500指數的50日均線（5685點）目前仍低於其200日均線（5750點），這是1個不健康的訊號。

另，摩根大通分析師Andrew Tyler在最新報告也持類似觀點，從技術上來看，美股將傾向看空，他指出，原本預估標普500指數今年的區間為5200-5700點，然而隨著貿易戰持續得越久，該區間就會下移得越多，現已將目標價降到5000-5500點。

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