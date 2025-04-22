桃園獨居老人每天算牌防痴呆 中大樂透頭獎1億這樣分

今年1月26日在桃園楊梅開出大樂透頭獎1億元，台彩總經理謝志宏表示，中獎人是1位70多歲的獨居老人。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年1月26日在桃園楊梅開出大樂透頭獎1億元，台灣彩券公司總經理謝志宏表示，中獎人是1位70多歲的獨居老人，他擔心自己年紀大了會有老人痴呆，每天早上起床就開始算牌，這次自選2注就中了大樂透頭獎1億元，將獎金分給2位兒子及1個女兒，也捐款300萬元做公益。

謝志宏表示，中獎人每天早上起床就算牌，下午再到投注站買彩券，算牌方式是往前推兩期找尋獎號軌跡，這次自選2注中了頭獎1億元，打電話給女兒分享喜訊，女兒還擔心他被詐騙；但他中獎後仍安穩睡覺，隔天還跑去投注站問中獎人來領了沒有，反而是女兒跟女婿睡不好，女兒一直怕他遇到詐騙集團，還陪同他來領獎。

請繼續往下閱讀...

謝志宏轉述，中獎人說他幾年前發生車禍，被機車撞了，但對方是一對弱勢家庭母子，沒有錢賠那麼多，他就讓他們賠一半且分期，可能是因為這樣好心有好報。中獎人獎金分給子女後還說「錢分完還剩那麼多」，中獎人捐款300萬元給中國信託慈善基金會，並包了紅包6萬8888元給投注站。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法