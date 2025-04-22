泰美貿易談判突喊卡！美擬課36％關稅恐重創泰國經濟

泰國總理貝東塔今日（22）表示，原訂於本週舉行的泰美貿易談判已宣布延期。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今日（22）表示，原訂於本週舉行的泰美貿易談判已宣布延期。這場原預計將討論美國擬對泰國商品徵收高達36%關稅的會議，對泰國經濟發展具有重大意義。

綜合外媒報導，由於美方計畫大幅調升關稅，泰國正積極尋求協商，以避免對經濟造成衝擊。泰國總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）證實，原訂週三舉行的部長級會談已調整日程，惟未說明延期原因。預計領導談判的泰國副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）將於週二對外說明細節。

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泰國方面擔憂，一旦未能達成協議，將導致今年國內生產毛額（GDP）增幅至少減少1個百分點，原因在於美國是泰國最大出口市場。先前，皮猜原計畫於上週赴美西雅圖與美國企業家會晤，但該行程也已取消。美國之所以考慮課徵高關稅，主因是泰美之間的貿易順差不斷擴大。根據統計，泰國對美貿易順差自川普首度執政時的約70億美元（約台幣2275億元），已飆升至2023年的460億美元（約台幣1.49兆）以上，引發美方關切。

為緩和局勢並爭取協議，泰國已提出多項讓步方案，包括擴大進口美國玉米、天然氣與乙烷產品，並承諾降低關稅、取消非關稅壁壘。同時，泰方也將加強對出口美國商品的稽核措施，以杜絕第三國藉泰國轉運貨物、藉此逃避美國高關稅的行為。泰國商業部長納里普塔潘（Pichai Naripthaphan）表示，政府對後續談判仍持審慎樂觀態度，並強調泰美雙邊關係向來穩固，期望能「達成良好結果」。

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