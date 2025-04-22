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新北父女這樣選號中威力彩20億 捐款1億元做公益

2025/04/22 11:40

台彩總經理謝志宏表示，今年2月24日開出的威力彩頭獎20億元，中獎人捐款1億元做公益。（記者鄭琪芳攝）台彩總經理謝志宏表示，今年2月24日開出的威力彩頭獎20億元，中獎人捐款1億元做公益。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年2月24日在新北市樹林區開出的威力彩頭獎20.07億元，中獎人已於3月底現身領獎。台灣彩券公司總經理謝志宏表示，中獎人是一對父女，父親因夢到號碼，因此採自選加包牌的方式，第一區選7個號碼、第二區選3個號碼，花了2100元中了頭獎1注、2獎2注、3獎6注及4獎12注，總中獎金額高達20億2013萬餘元，兩人也大方捐款1億元做公益，中獎金額及捐款金額都是史上第6高。

謝志宏表示，中獎人包牌方式及號碼產生方式是第一次見到，父親是50歲出頭，有點福態，看起來滿樂觀的，有同事需要幫忙都會幫，在服務業擔任財會人員，女兒20歲出頭在打工。父親是資深彩迷，平常喜歡玩刮刮樂，但很自律，若回本就把本金保留，多的獎金再買，不會過度投注，今年過年期間曾買6次刮刮樂，隔幾天買一次，每次都買一張2000元刮刮樂，結果6次都中5000元。

謝志宏轉述，中獎人過年期間作夢，夢到吉祥徵兆，包括棺材、血光、白色蟒蛇及財神爺，且財神爺給他函數題目讓他解，他在夢中解出4個號碼「15、16、24、33」，且在夢裡住7樓是「7」，又在狂風暴雨跟女兒抱一起是「28」，然後雨過天晴有兩座山是23或32，暴風雨「閃我」是「35」，因此第一區包牌「7、15、16、23、24、32、35」，第二區包「2」、「5」及「8」，「5」是前幾次沒出現的號碼。

謝志宏表示，當時威力彩獎金累積到16億元時，中獎人按這個號碼包牌但沒中，本來想說不要買了，女兒聽了後借他1000元，出門前還貼了小紙條「爸爸記得去買我們的20億發起來」；但他去上班時忘了這件事，同事剛好有事請他外出，他想起來就在附近彩券行買了；當晚開獎時，他坐電視前面看開獎，對中頭獎後打電話給女兒，女兒一開始還以為他想中獎想瘋了。

謝志宏表示，中獎人在開獎後１個多禮拜就預約領獎，但因假不好請，隔了１個多月才來領獎。他將中獎彩券放在夾鏈袋，但怕發生火災燒掉了，所以連著夾鏈袋放在保溫瓶。中獎人表示，未來還要繼續上班，但要買房，並坐郵輪度假，中獎人也大方捐１億元，其中9000萬元委託中國信託慈善基金會信扶專案 ，可照顧3000個弱勢家庭，另捐給肝病防治學術基金會及報導者文化基金會各500萬元，還包了168萬8888元紅包給彩券行。

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