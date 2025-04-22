市場憂慮加劇 特斯拉股價暴跌逾7％

馬斯克的政治立場，使得許多消費者選擇放棄特斯拉，甚至影響了全球市場對該品牌的信任。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場對特斯拉（Tesla）「品牌形象持續受到侵蝕」的擔憂持續發酵，特斯拉21日盤中股價一度暴跌逾7%。

綜合媒體報導，美國金融公司奧本海默（Oppenheimer）分析師週一（21日）出具報告表示，特斯拉在美國和歐洲的「持續品牌侵蝕」已經對銷售造成壓力，並指特斯拉面臨的更大問題是中國需求的潛在疲軟以及川普關稅對利潤率的影響。

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奧本海默分析師稱，中國的競爭，加上當地「民族主義」消費趨勢，可能會「推動銷售轉向國內品牌」，這將迫使特斯拉不得不出口更多中國製造的汽車，並面臨「價格下行壓力」。

長期看多特斯拉的維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）近日也出具報告，指特斯拉的股價自政府效率部（DOGE）成立以來一直受到重創，公司第1季的交付數據非常糟糕，而且針對特斯拉的抗議行動仍在持續。艾夫斯預估，馬斯克透過政府效率部給公司品牌造成的損失，可能會導致特斯拉未來買家的需求永久減少15-20％。

艾夫斯認為，馬斯克需要離開政府，重新回來「全職」擔任特斯拉的執行長，才能挽救特斯拉現在正面臨的品牌危機，但若馬斯克選擇留在川普政府，對於特斯拉未來、品牌的損害只會不斷增加。

由於市場對特斯拉「品牌形象持續受到侵蝕」的擔憂加劇，特斯拉（Tesla）21日盤中股價一度暴跌7.7%，最低觸及222.79美元，此為特斯拉今年來第12次單日下跌至少5%。

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