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「白銀補漲」來襲 ? 金銀比重返高點 有望重演1980年代雙金屬瘋狂

2025/04/22 11:55

金銀比的修復進程將持續吸引市場目光。（彭博）金銀比的修復進程將持續吸引市場目光。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國濫施關稅衝擊全球貿易與金融穩定，市場避險資金繼續湧向黃金，推升金價創歷史新高，今年4月​金銀比達到103高點，創2020年疫情危機以來的高水準，白銀價格是否出現補漲、重演1980年代雙金屬瘋狂，市場正密切觀察中。

分析師指出，依照歷史軌跡，當金銀比超過80時，白銀相對於黃金被低估，可能預示著白銀價格的上漲潛力。在歷史上有3次金銀比超過80之後，白銀價格分別上漲了40%、300%和400%的事件。

據了解，自1970年代以來，金銀比的長期平均約為65，但有3次金銀比超過80，包括2008年全球金融危機期間，當金銀比突破80後，當時白銀價格在接下來的2年內上漲約300%。

第二次在2016年初，金銀比再次超過80，白銀價格在接下來的幾個月內上漲約40%。第三次是在2020年，金銀比一度達歷史高點123.5，白銀價格在隨後的6個月內翻倍。。

分析師指出，​白銀牛市往往落後於黃金，但爆發力不容小覷。1970年代亨特兄弟操縱事件中，白銀曾在一年內暴漲10倍，儘管投機色彩濃厚，卻印證其價格彈性。

據報導，1980年白銀價格飆升，主要由亨特兄弟（Hunt Brothers）試圖壟斷白銀市場所致，他們在短時間內大量買入白銀，導致價格從1979年的每盎司6.08美元飆升至 1980年的49.45美元。

然而，當交易所改變規則、限制槓桿交易後，白銀價格迅速崩跌，這一事件被稱為「白銀星期四」（Silver Thursday）。 ​

專家指出，現今的情況與1980年不同，並未出現類似的市場操縱行為，且目前市場結構悄悄變化，ETF 持倉量創歷史新高，芝加哥商品交易所白銀庫存降至十年低位，種種跡象顯示資金正在悄悄佈局。

專家認為，金銀比的極端值，可能預示著市場對白銀的重新評估，歷史有望重演1980年代的雙金屬狂歡。

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